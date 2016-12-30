Баку обратился в МККК и МГ ОБСЕ о возвращении тела азербайджанского солдата

Как сообщили сегодня, 30 декабря, в Минобороны Азербайджана, в настоящее время ведется работа по возвращению тела погибшего в ходе боестолкновения на армяно-азербайджанской границе накануне азербайджанского солдата.

«Несмотря на то, что сначала армянская сторона отрицала, что труп находится у них, вскоре после проведения Минобороны соответствующих мер и наличия неопровержимых доказательств, противник вынужден был распространить посредством социальных сетей фотографии нашего военнослужащего», - приводит сообщение информагентство Trend.

Чтобы вернуть его останки родным, военное ведомство обратилось в азербайджанское представительство Международного комитета Красного Креста, Минскую Группу ОБСЕ и к личному представителю действующего председателя организации Анжею Каспршику.