Парламент принял закон о «налоговой амнистии»

Закон "О регулировании налоговой задолженности, имеющейся на 1 января 2017 года" принят 30 декабря на пленарном заседании Милли меджлиса.

Закон предполагает полное списание процентов, начисленных за несвоевременное погашение налогов на 1 января 2017 года, а также поэтапное списание финансовых санкций.

Согласно закону, если налогоплательщик в течение января 2017 года погасит 30% задолженности по финансовым санкциям, то налоговый орган списывает оставшиеся 70% долга. Если налогоплательщик в течение января-февраля 2017 года выплатит 50% санкций, то налоговый орган списывает оставшиеся 50%. Если налогоплательщик в течение января-марта 2017 года выплатит 70% таких финансовых санкций, то налоговый орган списывает оставшиеся 30%, сообщает Turan.

По данным Минналогов, в результате принятие этого закона ожидается списание налоговой задолженности на сумму около 624 млн. манатов.

Закон коснется 44,704 тыс. налогоплательщиков, из которых 1,037 тыс. представляют госсектор, 43,667 тыс. - частный сектор.