Азербайджан ждут трудные времена

31 декабря подводятся итоги года минувшего года и строятся планы на будущее. РадиоАзадлыг обратилось к лидерам оппозиционных партий Азербайджана с вопросом «Азербайджан в уходящем году шагнул вперед или отступил назад, и что нам ожидать от следующего года»?

«Азербайджан не ступил вперед, а отошел на много шагов назад», - считает председатель Партии Народного Фронта Азербайджана Али Керимли. По его словам, 2016 год не стал таким же даже как один из предыдущих годов. Государство потеряло возможности, богатства и людей: “2016-й стал годом углубления кризиса. Такого уровня социально-экономического кризиса, как в Азербайджане, нет ни в одной стране. Закрылось много рабочих мест, выросла инфляция, цены поднялись в отличие от зарплат и пенсий. Приведу лишь одну цифру – по сравнению с ноябрем прошлого года в ноябре этого производственный рынок сократился на 47%. Это говорит о серьезном кризисе в стране. Считаю, что этот год был достаточно тяжелым. Власти не в силах решить социально-экономические проблемы и даже не прилагают для этого больших усилий. Они в течении года были заняты не реформами, а их имитацией. Ни один из указов, распоряжений, подписанных в этом году не направлен на решение сложившихся проблем, а рассчитан на то, чтобы заморочить гражданам голову. Под голову населения подложили подушку, чтобы они спали и не требовали свои права. У властей одна цель – во что бы то ни стало сделать так, чтобы граждане не протестовали, терпели, привыкли к таким условиям.

К сожалению, в 2017 году не ожидается ничего хорошего. Все негативные процессы продолжатся – манат продолжит падать, цены вырастут, будет высокая инфляция, рабочие места закроются, жить для большей части населения станет еще сложнее. Напряженность в обществе сохранится и власти, как и в прошлые годы, не сделают реальных шагов для решения проблем. 2017 год будет очень сложным.

“Не только в 2016 году, но и все годы правления алиевского режима невозможно охарактеризовать периодом, когда Азербайджан шагнул вперед”, - заявил башган партии Мусават Ариф Гаджылы. “Несмотря на большие экономические и политические возможности, в Азербайджане нет развития. Образование и здравоохранение в ужасном состоянии, с каждым годом в стране растет число политзаключенных. К Дню солидарности азербайджанцев, 31 декабря, не был подписан указ о помиловании.

В 2017 год Азербайджан входит в состоянии глубокого кризиса. Впервые бюджет страны уменьшился сразу в 3 раза. Экономический кризис достиг такого уровня, что замерли экономические отношения, малый и средний бизнес фактически сошел на нет, финансово-кредитная система разрушена. Азербайджанские власти загнали страну в очень сложное положение.

2017 год для Азербайджана и в политическом, и в экономическом отношении будет годом эпицентра кризиса. Недовольство общества растет, увеличилось количество массовых протестов. Углубление экономического кризиса окончится усилением политической активности. В ближайшие месяцы волны протеста населения с экономическими и политическими требованиями нарастут”, - сказал Гаджилы.

Салим Хагвердиев