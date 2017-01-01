В новогоднюю ночь в Стамбуле произошел теракт в ночном клубе, погибли более 30 человек

В клубе на тот момент находились от 700 до 800 человек.

​По последним данным, которые сообщил мэр Стамбула Васип Шахин, 35 человек погибли, минимум 40 ранены. Точное количество жертв остается неизвестным, как и судьба нападавших.

Нападение на клуб произошло в 1.15 ночи. У дверей клуба была охрана из числа сотрудников полиции, но нападавшие просто застрелили этого человека.

Агентство Dogan передало, что нападавшие говорили по-арабски, однако эта информация пока не подтверждена.

Около здания клуба в настоящее время находится большое количество вооруженных полицейских и бронированных автомобилей полиции, а также машины скорой помощи. Большинство посетителей клуба, которые были в помещении в момент нападения, эвакуированы.

Крупные теракты в Турции за последний год:

30 июня, Стамбул. Террористы-смертники взорвали себя у входа в международный терминал и на парковке крупнейшего в Турции аэропорта Ататюрк. Погибли 42 человека, 239 получили ранения.

7 июня, Стамбул. В результате взрыва автомобиля погибли семеро полицейских и четверо прохожих. Ответственность за взрыв взяла курдская радикальная группировка ТАК.

19 марта, Стамбул. Подрывник-самоубийца убил четырех человек в торговом центре. В организации взрыва обвинялось ИГ.

13 марта, Анкара. В результате взрыва начиненного взрывчаткой автомобиля погибли 34 человека. ТАК взяла на себя ответственность.

17 февраля, Анкара. 29 человек погибли во время нападения на автобусы с военнослужащими.

12 января, Стамбул. 11 туристов из Германии погибли в результате взрыва бомбы. Взрыв совершил выходец из Сирии.