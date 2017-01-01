В новогоднюю ночь в Стамбуле произошел теракт в ночном клубе, погибли более 30 человек
В новогоднюю ночь в Стамбуле трое неизвестных, вооруженные автоматическим оружием, напали на ночной клуб Reina в одном из центральных районов Стамбула. По другим данным, нападавший был один (или двое) и как минимум один из них был одет в костюм Санта-Клауса.
В клубе на тот момент находились от 700 до 800 человек.
По последним данным, которые сообщил мэр Стамбула Васип Шахин, 35 человек погибли, минимум 40 ранены. Точное количество жертв остается неизвестным, как и судьба нападавших.
Нападение на клуб произошло в 1.15 ночи. У дверей клуба была охрана из числа сотрудников полиции, но нападавшие просто застрелили этого человека.
Агентство Dogan передало, что нападавшие говорили по-арабски, однако эта информация пока не подтверждена.
Около здания клуба в настоящее время находится большое количество вооруженных полицейских и бронированных автомобилей полиции, а также машины скорой помощи. Большинство посетителей клуба, которые были в помещении в момент нападения, эвакуированы.
Крупные теракты в Турции за последний год:
30 июня, Стамбул. Террористы-смертники взорвали себя у входа в международный терминал и на парковке крупнейшего в Турции аэропорта Ататюрк. Погибли 42 человека, 239 получили ранения.
7 июня, Стамбул. В результате взрыва автомобиля погибли семеро полицейских и четверо прохожих. Ответственность за взрыв взяла курдская радикальная группировка ТАК.
19 марта, Стамбул. Подрывник-самоубийца убил четырех человек в торговом центре. В организации взрыва обвинялось ИГ.
13 марта, Анкара. В результате взрыва начиненного взрывчаткой автомобиля погибли 34 человека. ТАК взяла на себя ответственность.
17 февраля, Анкара. 29 человек погибли во время нападения на автобусы с военнослужащими.
12 января, Стамбул. 11 туристов из Германии погибли в результате взрыва бомбы. Взрыв совершил выходец из Сирии.
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