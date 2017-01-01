Продовольствие подешевело на 0,35%

В ноябре в Баку в среднем цены потребительской корзины по 30 видам основных продовольственных товаров, составленной агентством Туран, снизились на 0,35%.

В октябре был отмечен рост на 0,45%,в сентябре (-1,5%), в августе (+ 2,5%). В июле и июне (+0,10%), в мае (+3,6%).

В ноябре больше всего подешевели: картофель (– 36,8%), капуста (-20%), лук репчатый (-9%), говядина (- 6,6%) баранина (-5,2%), курятина (- 6,9%), куриные потрошки (-6,6%).

Снижение или повышение цен на овощи и фрукты носит сезонный характер и в основном связано с местным производством и незначительным влиянием импорта.

На остальные виды продуктов, такие как сливочное масло, мука, молоко и прочее, цены не изменились.

На стабильность цен оказывают влияние усиление контроля правительства над ценообразованием,а также снижение покупательной способности населения после 34%-ой девальвации маната в феврале и усугубление экономического кризиса.