Двое граждан Азербайджана ранены во время теракта в Стамбуле

Как сообщил сегодня, 1 января, официальный представитель азербайджанского МИДа Хикмет Гаджиев, во время новогоднего теракта в Стамбуле пострадали двое гражданин Азербайджанской Республики.

«В эти минуты поступила информация о том, что число пострадавших в результате теракта возросло до двух. Состояние гражданки Азербайджана, пострадавшей во время нападения на ночной клуб, удовлетворительное, в эти минуты ее выпускают из больницы.

Личность второго пострадавшего устанавливается. Известно, что он мужчина. Генконсульство Азербайджана в Стамбуле продолжает работу с соответствующими органами Турции в данном направлении», - приводит его слова РИА «Новости».