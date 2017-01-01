Надо менять систему, а не винтики - Ариф Мамедов

На вопросы РадиоАзадлыг ответил создатель эмигрантского демократического движения азербайджанцев АНД, дипломат Ариф Мамедов.

- С 2016 года вы - один из лидеров разношерстного азербайджанского оппозиционно-демократического движения. Каким видятся общественные проблемы Азербайджана из Брюсселя, где вы проживаете?

- Самой большой проблемой нашего общества является то, что мы постоянно направляем свой гнев не против всей существующей системы власти в стране в целом, а против отдельных элементов этой системы. То во всем виноват, оказывается, Эльдар Махмудов, то кагэбэшник Джовдаров, то Ровнаг Абдуллаев, то вообще не имеющие своего мнения и позиции пешки этой системы горе-депутаты Астан Шахвердиев, Бахар Мурадова и другие.

Они все являются маленькими винтиками сегодняшней власти в Азербайджане. Это не они выбирают эту систему, а существующая в стране власть подбирает подобные винтики и подстраивает под существующую систему.

Казалось бы такой грамотный и интеллигентный человек как министр образования Микаил Джаббаров должен был что то изменить в системе образования, на этом небольшом, но важном участке. Но нет, не получается, потому что, даже самый грамотный и порядочный член этой системы может выжить если принимает существующие правила игры. Микаилу даже не удалось получить добро на право увольнения проворовавшихся директоров средних школ, так как эти школы не столько являются образовательными центрами, сколько фабриками по фальсификации выборов на разных уровнях. Сегодня мы видим, что тот же Микаил смирился.

Обратите внимание на то, что у винтиков этой системы даже лица и взгляды меняются, подстраиваясь под нее.

Так что не гневитесь на Астанов, Ровнагов, Эльдаров итд. Смотрите шире и в глубь. Без замены всего механизма власти мы так и будем винить во всем только маленькие винтики давно и глубоко прогнившей системы.

Надо срочно создавать комитет спасения страны.

- Вы один из двух Движение за "Демократию в Азербайджане" (АНД). В чем вклад вашей организации в общее демократическое движение, чем займется "АНД" в новом году?

- Мы несколько месяцев занимались процедурными вопросами, перепиской и налаживанием контактов с Международными организациями. Сейчас мы переходим к следующему этапу, а именно подготовке плана действий, формированием структур и т.д.

Хотел бы еще раз отметить, что мы прежде всего движение Азербайджанцев, проживающих за пределами страны, как в Европе, так и Росии, Турции , США итд. Мы не являемся частью какой либо структуры или политической партии Азербайджана и нашей целью является построение подлинно демократического общества основанного на принципах демократии, прав человека и верховенства законов.

Мы уже сейчас ощущаем потребность в грамотных, энергичных членах движения. Многие друзья спрашивали меня о процедуре вступления в Движение за "Демократию в Азербайджане". Многие друзья спрашивали меня о процедуре вступления в Движение за "Демократию в Азербайджане".

В марте следующего года мы планируем проведение конференции в Брюсселе или Страсбурге.

Члены АНД должны стать кладовой кадрового потенциала нового демократического Азербайджана.

Наше движение зарегистрировано во Франции и члены организации получат Европейское удостоверение подтверждающее членство в AND.

Каждая анкета будет тщательно изучаться и решение будет приниматься исполнительным советом AND.

Приватность данных анкеты гарантируем

Я говорил недавно в интервью сайту contact.az, что напряжение в обществе кипит как в закрытом котле. В любой момент народ может выйти с гневом на улицы. Власть сама ведет к этому. В предновогодние дни меня особенно взволновало письмо к общественности матери политического узника Руфата Сафарова, осужденного по фальшивому обвинению. Желаю Тахире ханым терпения и мужества и уверен, что Руфат также как и все наши несправедливо осужденные, скоро выйдут на свободу и вольются в демократическое движение азербайджанского народа.

Бей Табун