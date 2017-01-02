На магистральном газопроводе в Баку прогремел новый взрыв

Новый взрыв прогремел в Баку на магистральном газопроводе, где пять дней назад уже было подобное ЧП, сообщает сегодня, 2 января, МЧС Азербайджана. «На одном из магистральных газопроводов, отходящих от Сангачальского газового узла, где 27 декабря произошёл взрыв, вновь прогремел взрыв утром в 07:00 по местному времени», - сообщает МЧС.

На место происшествия прибыли подразделения спасателей. Подача газа в газопроводе прекращена. Как сообщает ведомство, пожар, возникший после взрыва, локализован. Тушение огня продолжается, информирует РИА Новости.

Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) 27 декабря сообщила о взрыве на одном из магистральных газопроводов, отходящих от Сангачальского газового узла. МЧС республики уточнило, что в результате взрыва в Гарадагском районе Баку вспыхнул сильный пожар на газопроводе, принадлежащем производственному объединению «Азеригаз».