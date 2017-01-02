Что ищут азербайджанцы в Google? : heroin, Lalafo, Melania...

Какое слово в сфере здравоохранения и здоровья чаще всего за последний год искали в интернете азербайджанцы?

У поисковика Google существует специальная программа тренд. На основании этой программы, чаще всего жители Азербайджана за последний год в сфере здравоохранения и здоровья задавали в поиск слово "героин" (“heroin”)!

Количество задающих в поиск слово “heroin” возросло на 500 процентов.

Однако, это может быть связано не столько с интересом к данному наркотику. Когда гражданских молодежных активистов арестовывают, у большинства из них "в карманах" полиция обнаруживает наркотики. Возможно, пользователи интернета, желая узнать последние новости о молодых активистах Байраме Мамедове и Гиясе Ибрагимове, написавших на памятнике Гейдару Алиеву лозунг "С праздников рабов", пишет в строке поиска именно это слово.

На третьем месте слово в сфере здравоохранения и здоровья чаще всего вводимая в поисковике - болезнь Паркинсона. Поиск этого слова возрос на 130%.

Поиск по слову "сигареты" расположился на 9м месте. Возможно, это связано с подорожанием табачных изделий и юзеры ищут наиболее дешевые места. Поиск по этому слову вырос на 50%.

Витамин С расположен на 12 месте. Его поиски возросли на 40%.

LALAFO

По всем категориям, за прошедший год больше всего в поиске выросло название сайта бесплатных объявлений "lalafo". Примечательно, что больше всего ищут “lalafo”. На втором месте в поиск задают слово lalafo.az. Рост количества раз заданных в поиск данного слова возрос на 3500%.

На третьем месте сериал N309.

На шестом месте вход в социальную сеть“Facebook”.

Поиск по убитому в прошлом году в Турции "вору в законе" Ровшану Лянкяранскому, возрос на 450%. Имя Лянкяранского на седьмом месте по поискам.

Əmrahbank (Амрахбанк) на 14-м месте.

На 19-м месте - курс доллара. Ищущих текущий курс американской валюты выросло на 140%.

Отмечается, что в первые 25 самых популярных запросов, также обосновалось словосочетание “SOCAR-da vakansiya” (вакансии в ГНКАР). Количество ищущих вакантные рабочие места в госнефтекомпании выросло на 100%.

MELANİA TRUMP (МЕЛАНИЯ ТРАМП)

Чем же за прошедший год больше всего азербайджанцы интересовались на информационных сайтах? Какие запросы стали интереснее всего?

За прошедший год количество вводящих в поисковую строку слово "Референдум" ("Referendum") возросло на 4 тысячи процентов.

И это понятно, так как в прошлом году в Азербайджане состоялось всенародное голосование.

И все же, это слово не на первом, а только на втором месте.

Больше всего в поиск задавалось имя новой первой леди США - модели Мелании Трамп. Количество ищущих в интернете имя упруги избранного президента США Дональда Трампа возросло на более, чем 4 тысячи процентов. Точный процент даже не указывается.

Интерес к выборам президента США в Азербайджане оказался слабее, чем интерес к новой first lady. Данный запрос только на третьем месте. Сам Дональд Трамп расположился только на 4-м месте в поиске среди азербайджанцев.

Что же на счет Карабахской проблемы?

Запросы по слову Карабах только... на девятом месте.