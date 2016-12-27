SOCAR приостановила тестовые работы на пострадавшем от взрыва газопроводе

Приостановка тестовых работ на газопроводе в поселке Сангачал близ Баку связана с обнаруженными неполадками, однако это не повлияет на подачу газа населению, заявила азербайджанская госкомпания SOCAR.

Приостановка тестовых работ, которые необходимы для возобновления подачи газа по этому трубопроводу, связана с обнаружением новых неполадок, сообщает сегодня информагентство Trend со ссылкой на SOCAR.

«Ведутся работы по устранению причин и последствий аварии на магистральном газопроводе на территории поселка Сангачал в Баку. Ремонтные работы не скажутся на газоснабжении населения, промышленных объектов», - говорится в заявлении SOCAR.

Сегодня, 2 января, прогремел второй за неделю взрыв на одном из магистральных газопроводов в Азербайджане. Пожар, начавшийся сегодня утром после взрыва на газопроводе в Баку, был потушен.