Консульство сообщило об отправке в Баку тела жертвы стамбульского теракта

Жертвой теракта в ночном клубе в Стамбуле стала азербайджанка Нурана Гасанова. Погибшая имела российское гражданство, однако ее тело будет отправлено для захоронения в столицу Азербайджана, сообщили в генконсульстве России в Стамбуле, передает «Кавказский узел».

«В результате циничного теракта в Стамбуле погибла гражданка России Нурана Гасанова», - говорится в сообщении, опубликованном сегодня, 2 января, на странице посольства РФ в Турции в Twitter. Ранее сообщалось о двух гражданах Азербайджана, пострадавших при теракте в Стамбуле. Мужчина и женщина получили ранения и были госпитализированы. После оказания помощи пострадавшая была выписана из больницы.

Вооруженное нападение на ночной клуб Reina в Стамбуле произошло в новогоднюю ночь. По информации МВД Турции, в результате атаки погибли 39 человек, еще 69 получили ранения. Министр внутренних дел страны Сулейман Сойлу сообщил, что опознан 21 убитый, из которых 16 - иностранцы.