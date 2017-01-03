«Ильхам Алиев не признает поражения»

«Народу нужно говорить правду», – считает руководитель Информационного Агентства Turan Meхман Алиев, оценивая новогоднее обращение президента Ильхама Алиева к народу.

В интервью РадиоАзадлыг он говорит, что Азербайджан на пороге больших реформ, масштабных, положительных изменений и даже может ускорить решение Нагорно-Карабахской проблемы в рамках территориальной целостности.

– Meхман бей, вы каждый раз подчеркиваете, что власть вынуждена идти на реформы. Новогоднее выступление президента сохранило в вас этот оптимизм?

– Традиционно Ильхам Алиев не желает признавать поражения, мириться с поражением – это не в его природе. Он всегда, даже в самые трудные дни старался придать вопросу некую победоносность. Он не хочет признать, что страна в течение двух лет находится в кризисе, все статданные, падение маната, повышение цен, спад производства, закрытие рабочих мест указывает на то, что положение достаточно сложное. Происходящее на валютном рынке налицо. Продажа золотого запаса, сокращение валютных резервов, рост иностранного долга, снижение бюджетных доходов … То есть в всех направлениях ситуация ухудшилась.

Говорить об успехах в таком положении неверно. По-моему, общество надо уважать и открыто говорить о ситуации и путях выхода из нее. Помню, что 24 декабря 2015 года, после второй девальвации президент выступил и заявил, что все хорошо, хотя люди в связи с ситуацией ждали от него более конкретного выступления. 10 января прошлого года в своем выступлении в Кабинете министров президент вновь сказал, что год был успешным. Затем в нескольких районах люди вышли на улицы с акциями протеста. Тогда 17 января он был вынужден заявить о предстоящих реформах. Выступать с такого рода заявлениями теперь неправильно.

– Однако Ильхам Алиев признал, что 2016 год был сложным. Просто подчеркнул, что сложности связаны с экономическими проблемами во всем мире.

– А ведь до сих по говорили, что мировые экономические проблемы на Азербайджан влияния не оказывают, Азербайджан отдельный остров. Что сейчас случилось, что мировые экономические проблемы повлияли на страну? В последние 10-15 лет в мире имеют место тенденции кризиса, экономический рост идет очень медленно. Однако положение людей не столь плачевное, люди не беднеют в одночасье, стабильное развитие продолжается, цены в один момент не повышаются на 50%. В мировой экономике ведь такой ситуации нет. А в Азербайджане все не так. С падением цен на нефть на мировом рынке, кризисом в банковском секторе экономика страны была парализована.

Нефть не является успехом этой власти, это природное богатство азербайджанского народа. Оказалось, что нет ничего, что бы заменило нефть. Что есть кроме нефти? Воровство, коррупция. Суть не в том чтобы построить в центре города несколько зданий и показывать их иностранцам. Все знают, в каком виде все вокруг. Как нет аналога развития Азербайджана, так нет и аналога его кризиса. А кризис все углубляется. Уровень бедности превышает 22%, ответственность за это лежит на нынешней власти. Нет никакого воздействия иностранного фактора на это, как он пытаются оправдываться.

“КТО ДРУГ, КТО ВРАГ, ПУСТЬ ГОВОРИТ ОТКРЫТО"

– Meхман бей, в своем выступлении Ильхам Алиев сказал, что в прошлом году и друзей было много, и недоброжелательных сил. Последние ныне покидают политическую арену. Президент хоть и не говорил открыто, на ум приходит администрация Обамы, срок которой завершился. По-вашему, у Ильхама Алиева имеются положительные ожидания от власти Дональда Трампа?

– Я могу сказать лишь приблизительно, что он намекает на администрацию Обамы. Надо говорить открыто, кто друг, а кто враг. Во-вторых, не вижу ничего положительного в том, чтобы питать особые надежды на администрацию Трампа, потому что США живут согласно национальной стратегии. Правда, администрация Обамы продемонстрировала принципиальную позицию в отношении власти Азербайджана, призвала страну к реформам.

Азербайджан, да бы не идти на эти реформы, продемонстрировал упорство, однако в конце концов было вынуждено идти на это. Дорожные карты по различным областям были подготовлены при сотрудничестве с американскими экспертами, Всемирным Банком, Международным Валютным Фондом и другими структурами.

Но все же при взгляде на дорожные карты просматривается некоторая половинчатость, будто власти Азербайджана стараются не проводить реформы в полную силу, не касаться интересов правящей элиты, не предоставлять людям больших политических свобод.

Возможно, власти Азербайджана смотрят на приход Трампа с надеждой, однако особо хочу отметить, что союзниками США являются демократические, а не авторитарные режимы.

Во-вторых, Трамп решил оградить администрацию от лоббистов авторитарных режимов, и будет старается снизить лоббистскую деятельность в их интересах до нуля и положить ей конец. К тому же он отзывает свой бизнес из многих стран, в том числе и из Азербайджана. Трамп хочет показать, что будет выступать с позиции национальных интересов США.

"РЕШЕНИЕ КАРАБАХА В РЕФОРМАХ "

– Ильхам Алиев расценивает расценивает победу в апрельских боестолкновеиях как историческую. Насколько это близко к реальности?

– Это масштабный вопрос. Говорить о нем коротко невозможно. Апрельские боестолкновения являются составной частью больших концептуальных изменений, нацеленных на уступки со стороны Армении. Накануне апрельских боев Ильхам Алиев провел встречи в Вашингтоне на очень высоком уровне, пообещав провести реформы.

Если вы заметили, в период апрельских событий в ситуацию не вмешались ни европейские страны, ни США, ни Россия. Были созданы условия для завоевания Азербайджаном успеха в кратчайшие сроки. Это было рассчитано на то, чтобы заставить Армению пойти на компромиссы, к которым готов Азербайджан. Еще раз повторяю, что эти условия были созданы в обмер на обещания Азербайджана пойти на реформы.

Теперь все зависит от того, насколько быстро Азербайджан приступит к проведению реформ и превратится в демократическую страну. В соответствии с этим Карабахский конфликт найдет свое решение в рамках территориальной целостности Азербайджана.