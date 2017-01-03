Пациент, вы довольны?

На днях для восстановления смарт-карты «Азеригаз» (данные о прежних операциях были стерты с карты) пришлось обратиться в службу ASAN xidmət Сабунчинского района столицы. Спасибо, сотрудники отдела коммунальных услуг помогли решить проблему. При выходе из здания меня остановил молодой человек и спросил: «Вам понравилось обслуживание? Есть ли какие замечания и недовольство по поводу работы службы?».

Наверное, я не вспомнила об этом опросе, если бы через пару дней не пошла в Республиканскую больницу им. Мир-Касумова для прохождения медобследования. Длинные очереди перед кабинетами специалистов, беседы пациентов с врачами на высоких тонах, озвученные цены на лабораторные исследования и операции могли ввести в ступор любого человека, что и происходило. Поэтому очень многие покидали больницу в расстроенных чувствах. При этом никто из персонала медучреждения не останавливал и не спрашивал их: «Довольны ли вы уровнем облуживания здесь?».

Однако господин Ширалиев ни словом не обмолвился о статистике жертв врачебной халатности, ошибочных диагнозах

Качество медпомощи в Азербайджане, о чем в контексте нынешнего стремительного подорожания лекарственных препаратов и стоимости лечения в клиниках говорят чаще, чем ранее. Красиво звучит. Не теряющая свою актуальность тема. В различных правительственных кабинетах анализируют проблему, предлагают новые методы управления системой. А министр здравоохранения Огтай Ширалиев на недавнем заседании Кабмина с участием президента Ильхама Алиева, с гордостью отчитался о проделанной работе. В 2016 году на развитие здравоохранения были дополнительно выделены 83 млн манатов. Ведется ремонт 28 медучреждений. В 34 клиниках страны функционируют гемодиализные центры и т.д. и т.п.

Однако господин Ширалиев ни словом не обмолвился о статистике жертв врачебной халатности, ошибочных диагнозах. И глава государства не спросил своих министров, почему они даже при обычном гриппе уезжают на лечение в Турцию и Германию, раз дела в отечественном здравоохранении обстоят лучше некуда? Отчего младенцы умирают в роддомах?

Вот и первый в начавшемся году подобный случай: жительница Гянджи Айгюль Ахмедова в минувшем 31 декабря произвела на свет ребенка в больнице Гейгельского района. На следующий же день (1 января 2017 г) младенец скончался. По данному факту ведется разбирательство.

Удовлетворенность пациентов является важным индикатором качества медобслуживания.

Нет общественной оценки деятельности системы здравоохранения, как и нет общественного контроля над этой сферой

Для этого проводятся социологические опросы, раздают анкеты: довольны — не довольны? Для объективизации субъективных мнений. Но такой практики в нашей стране нет. Руководство Минздрава не интересует мнения пациентов о работе лечебниц, компетентности профильных специалистов. Так удобнее. Нет общественной оценки деятельности системы здравоохранения, как и нет общественного контроля над этой сферой. Не чем апеллировать, когда разгораются споры о низком уровне региональной медицины.

Можно ли получить удовольствие от азербайджанской медицины? От посещения поликлиники, кабинета кардиолога, пребывания на больничной койке? И чему радоваться хроническим больным? Получают ли вовремя бесплатные лекарства больные гепатитом С и сахарным диабетом?

Полноту обследования пациенты оценить не могут. Десятки лабораторных анализов – нужных и не нужных – способ выкачивания денег. Компетентность специалистов.

Чем больше стаж и возраст — тем выше доверие. Но и тут нередки нештатные ситуации, когда пациенту вместо больной ноги ампутируют здоровую, когда из-за невнимательности вовремя не обнаруживается внутреннее кровотечение у раненого журналиста…

Частная медицина — это предпринимательство и бизнес, самоокупаемость и конкуренция.

Стратегическая задача — максимальная прибыль любым способом. Тактика — увеличение числа клиентов, которых нужно развести на кругленькую сумму. Характер работы — продажа и покупка востребованных услуг. По перечню и прейскуранту. На выбор.

Медицина сегодня является одной из наиболее коррумпированных областей в сфере оказания услуг населению

Что же такое услуга? Обследование, консультация, повторное обследование, операция плюс сервис. При этом операция становится чуть ли единственным способом излечения человека. Почему? Потому, что она дорого стоит. А вот и пример. В одной из столичных частных клиник врач, получивший образование в Германии, назначил больному курс лечения, для этого нужно было принимать 20 дней какой-то препарат за 12 манатов. Однако главврач, услышав об этом, потребовал сделать операцию больному и обосновал это тем, касса клиники должна пополняться, поэтому даже если нет медицинских показаний, все равно нужно прооперировать всех подряд. Врач не согласился с этими доводами и уволился, а того пациента все равно уложили на операционный стол….

Как заявил РадиоАзадлыг эксперт в области медицины Адыль Гейбулла, к сожалению, в Азербайджане, в отличие от европейских стран, не проводятся независимые исследования по оценке качества медобслуживания, не составляется рейтинг лучших клиник и врачей. Потому, что такой мониторинг мнений может выявить все негативные стороны работы системы здравоохранения: неэффективность реформирования и управления системой, недостаточное финансирование медицины, низкий уровень медицинского образования и непрофессионализм специалистов. Бюджетные расходы на здравоохранение ниже 1% национального ВВП. Медицина сегодня является одной из наиболее коррумпированных областей в сфере оказания услуг населению. Люди вынуждены оплачивать примерно 85% расходов на свое лечение из собственного кармана.

По мнению эксперта, основной причиной недостаточного развития этой системы являются монополия и олигархическое господство. Кроме того, нет какой-либо системы для контроля этой сферы. Неполный набор медицинских услуг, отсутствия информирования общественности в этой области - из того же ряда причин.

Эллада Алекперова