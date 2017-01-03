Курятник имени …

Кубинский парламент на днях запретил использовать имя недавно скончавшегося лидера страны Фиделя Кастро при названии улиц или каких-либо других объектов, а также для названия наград или титулов. Президент Рауль Кастро отметил, что его брат всегда выступал против культа личности и этот закон соответствует его воле.

В Азербайджане, «не имеющем аналогов в мире», как утверждается в докладах наших чиновников, ситуация с этой сфере обстоит с точностью наоборот. Именем Гейдара Алиева - бывшего главы местного КГБ и коммунистического лидера, названы практически все важные объекты экономического и социально-культурного назначения - Бакинский международный аэропорт, Азербайджанское высшее военное училище, единственный в регионе уникальный Завод глубоководных оснований, крупнейший нефтеперерабатывающий завод, самый большой проспект страны, самый крупный концертный комплекс. И это еще не все. Имя Гейдара Алиева присвоено нефтепроводу «Баку-Тбилиси-Джейхан» и нефтеналивному танкеру, перевозящего азербайджанскую нефть в Европу из Джейханского терминала.

Идем дальше. Современный образовательный комплекс им. Гейдара Алиева, где обучение платное. А сколько в столице парков и скверов с его именем – трудно пересчитать. Чуть не забыли – высшая государственная награда тоже носить имя общенационального лидера. На днях певица Зейнаб Ханларова была награждена усыпанным бриллиантами и рубинами орденом Гейдара Алиева.

Гейдара Алиева - бывшего главы местного КГБ и коммунистического лидера, названы практически все важные объекты

В масштабе страны размах увековечения памяти «спасителя нации и государства» еще более впечатляет. По паркам, бульварам, школам, музеям, творческим центрам, предприятиям, названными в честь Гейдара Алиева, можно изучать географию всей республики. В декабре прошлого года в ходе поездки в Агдамский район президент Ильхам Алиев побывал в поселке Гузанлы, где возложил букет цветов памятнику «отцу нации», там же он принял участие в открытии Центра Гейдара Алиева. В сентябре того же года глава государства открыл Центр Гейдара Алиева в городе Сумгайыт. Как было сообщено, общая площадь здания, состоящего из трех этажей и мансарды, составляет 4100 кв.м. Здесь предусмотрены конференц-зал, комната для бракосочетания, залы для проведения обсуждений, а также электронная библиотека. В Центре работают фотостудия, танцевальный зал, лингафонные кабинеты.

Сегодня музеи памяти Гейдара Алиева организованы во всех районах республики, их число уже превышает 50, что составляет четверть от общего числа музеев страны. Кроме того, его портреты и бюсты украшают кабинеты чиновников всех рангов, и даже торговые салоны. К примеру, его портрет висит на стене в магазине бытовой техники «Panasonic», расположенного недалеко от станции метро «Нариманов».

На днях певица Зейнаб Ханларова была награждена усыпанным бриллиантами и рубинами орденом Гейдара Алиева

Не только местные эксперты, но и зарубежные журналисты, посетившие Баку пишут о сформировавшемся в Азербайджане культе личности Алиева-старшего, продолжателем дела которого является его сын, и развитии так называемой идеологии азербайджанства. Украинский журналист Петр Кралюк в своей заметке «Баку: стереотипы и реалии» отмечает, что «в Азербайджане существует культ покойного президента Гейдара Алиева. Это касается и его сына, нынешнего президента Ильхама Алиева. Известно, что европейцы такие вещи не очень воспринимают. И, вероятно, списывают на восточную традицию».

Насаждение культа личности вождей всегда было основной и главной задачей партийной пропаганды. В Азербайджане идеологией партии «ЙАП», которую один из ее основателей Сирус Табризли впоследствии назвал «партией безликих разбойников», является сохранение олигархической власти. Создание культа Гейдара Алиева не ограничивается строительством музеев и центров с его именем. Немалый вклад в дело вносят и журналисты, писатели, историки, чиновники с учеными степенями. Публициста Эльмиру Ахундову по праву можно назвать «гейдароведом». Ее многотомник о жизни и деятельности общенационального лидера обеспечил автору стабильный доход и кресло депутата в Милли меджлисе.

Насаждение культа личности вождей всегда было основной и главной задачей партийной пропаганды

Для директора Института истории НАНА Ягуба Махмудова история независимого Азербайджана начинается не с Мамед Амина Расулзаде, Абульфаза Эльчибея, а с Гейдара Алиева, пришедшего к власти в результате хаоса и подковерной борьбы. К раздуванию культа современного вождя немало усилий приложил и Рамиз Мехтиев, который разукрасил свои «научные труды» словами «великий лидер», «гениальный политик», «сияющий сын народа», «легендарная фигура» и т.д.

Проправительственный депутат Захид Орудж не видит ничего плохого и зазорного в возвеличивании заслуг «Баба» (в переводе с азербайджанского - «Дед» - прим. ред.), как называли Алиева-старшего тогда в народе. По его словам, наш общенациональный лидер заслужил, чтобы на зданиях и постерах были его фотографии своими заслугами. Разве сегодня Турция отказывается от Ататюрка? Вне зависимости от того, кто у власти, его фотографии всегда были на стенах зданий государственных структур. У нас также: вне зависимости от того, кто будет у власти, фотографии Гейдара Алиева должны быть.

Однако возникает резонный вопрос: сколько средств потрачено на строительство городских и сельских музеев и центров Гейдара Алиева, которые открыты по большим праздникам? Не лучше ли построить детские сады, школы, которых не хватает в стране? Не целесообразнее ли создание мини-предприятий по выпуску текстильной продукции, обуви, мясной продукции и пр. для развития бизнеса и сокращения безработицы среди молодежи? Может нашему политическому истеблишменту стоит научиться скромности у кубинцев?

Эллада Алекперова