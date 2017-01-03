2017 год без названия

10 января президент Обама покинет президентский кабинет в Белом доме. Он написал об этом в электронном письме, разосланном его администрацией по миллионам электронных адресов во всем мире. Одно из таких писем получил автор этой статьи. В послании все еще президента говорится о великой традиции, заложенной в 1796 году Джорджем Вашингтоном, "создавшим прецедент для мирной, демократической передачи власти. ... В течение 220 лет с тех пор многие американские президенты последовали его примеру... Во вторник, 10 января, я вернусь домой в Чикаго... Президент США Барак Обама".

Азербайджанский народ, так же как граждане остальных постсоветских государств, могут критиковать и ненавидеть США, иронизировать и осуждать американские политические традиции, но с горечью приходится сказать: может действительно, как уверяют пропагандисты партии "Ени Азербайджан", американцы хуже нас во всем. Но в США граждане могут выбирать тех, кто ими руководит. Даже если президент семи пядей вол лбу, но по окончании 8 лет, - двух сроков президентства, он покинет высший пост. Потому, что власть портит любого, абсолютно без исключений. Азербайджанцы естественного права жить под руководством тех, кого считаем достойными для этого, еще не добились. Или не заслужили, если правдой являются слова о том, что каждый народ заслуживает своего президента.

В Америке президенты пишут послания к народам, покидая Белый Дом. В Азербайджане подобные послания направлялись народу ежегодно. 2011 год был назван Годом туризма, хотя на самом деле массово туристы повалили к нам летом этого года. 2012-ый был объявлен спортивным, но лучше было бы объявлять спортивным 2015-й год, летом которого в Баку проводились Первые европейские спортивные игры. В 2013-м почему то азербайджанцы должны были убедиться в успехах информационно-коммуникационных технологий. Но успехов не было может потому, что азербайджанские связисты не покоряли профессиональную вершину, а подслушивали телефонные разговоры богачей, чтобы передать информацию о них генералам-рэкетирам Министерства национальной безопасности. В 2014-м вроде намечались победы на ниве развития промышленности, но и этого не случилось, так как два года тому назад в Азербайджан еще поступали нефтяные доходы, поэтому о современной несырьевой промышленности у нас не вспоминали. 2015-й год был объявлен сельскохозяйственным, но президент И.Алиев заговорил о надеждах правительства на отечественное сельское хозяйство в следующем году. В прошлом году нам была назначена радость от мультикультурализма. Ее не случилось, а в самом конце 2016-го года мультикультурализма три азербайджанца избили в бакинском метро чернокожего преподавателя английского языка, назвав его вначале "черной обезъяной".

Впервые за последние годы 2017-й в Азербайджане никак не назван. Словно в верхах устали радоваться за прошлые годы, а может притомились от борьбы с дешевеющим манатом, и не назвали. Даже 31 декабря ушедшего года не было ежегодной амнистии, традиционной в День солидарности азербайджанцев всего мира.

Если новый год станет первым, когда власть перестанет бить в пустые барабаны, а займется тяжелым и ответственным трудом по обеспечению роста благосостояния народа, то пусть не называют. Во всем мире, по данным Всемирного банка и Международного Валютно Фонда от начала 2016 года, в этом году всемирный прирост в экономике будет трехпроцентным. То есть глобального экономического кризиса нет, несмотря на то, что Азербайджан вместе с некоторыми другими странами-поглотителями природных ресурсов, попал в список государств, где ВВП уменьшается, - сообщил экономист Натиг Джафарли. Это значит, что ссылаться на общемировые экономические процессы азербайджанскому руководству не надо. Если у нас с экономикой все так плохо, то ищите причины в себе.

Пусть 2017-й станет годом прекращения лжи и коррупции в верхах, начала профессиональной работы правительства и обеспечения прав человека в Азербайджане. А назовем его позже, посмотрев, чего мы в 17-м достигли.

Бей Табун