Дети в Азербайджане вне системы образования

Успешность человека в определенной сфере деятельности напрямую зависит от уровня его профессионализма, от полученного им образования и заработанного опыта.

Но, увы, сегодня зачастую основной целью многих граждан Азербайджана является зарабатывание на хлеб насущный, и гонка на выживание часто не предполагает наличия образования. Как оказывается, порой даже школьное образование оказывается ненужным.

Возникает вопрос: сколько детей в Азербайджане не охвачены системой школьного образования и есть ли контроль со стороны системы образования, над тем, кто не посещает школы?

Как отметил в беседе с Echo.az председатель Лиги защиты прав детей Юсиф Бекиров, в Азербайджане нет статистики того, сколько именно детей не ходят в школу, но наблюдения показывают, что их немало. Особенно остро данная проблема стоит в регионах страны.

«К сожалению, сегодня никто в Азербайджане не контролирует процесс посещения детьми и подростками средних учебных заведений. Система контроля за посещением школ существовала во времена СССР, когда по домам учащихся-прогульщиков ходили учителя и выясняли причины того, почему ребенок не посещает школу, но сегодня никому нет до этого никакого дела. Но я лично не осуждаю родителей, которые испытывают сильные материальные затруднения, а потому вынуждены не водить ребенка в школу,» — сказал он.

По словам Бекирова, все дело в том, что в отечественных учебных заведениях постоянные сборы денег, кроме того, школьной программы обучения недостаточно для поступления в вуз, а потому родители вынуждены нанимать репетиторов по всем предметам для своего чада.

«Как поступать малоимущим родителям в такой ситуации, где им брать деньги? Итог всего этого — образование 7-8 классов в лучшем случае. Потом эти дети начинают помогать родителям в ведении домашнего хозяйства. А директора и педагоги сельских школ между тем продолжают сдавать отчеты, составлять планы, никому не говоря о том, что дети перестали ходить в школу. Они просто боятся того, что школа закроется из-за отсутствия учащихся. В итоге и складывается такой порочный круг» — резюмировал Ю.Бекиров.

Никто не будет спорить с тем, что качественное образование — это основной фактор, который определяет, насколько квалифицированным и умелым будет специалист. Не имеет значения, о какой профессии пойдет речь — о профессии юриста или инженера, слесаря или менеджера, — соответствующее образование необходимо всем, но понятно, чо для начала необходимо окончить школу.

Как ранее отмечал в интервью Echo.az глава Альянса НПО по правам детей Набиль Сеидов, статистики того, сколько детей в Азербайджане не получают школьного образования, у организации нет.

«Все дело в том, что данная информация если и есть в Министерстве образования, то и она не будет отражать точной ситуации в данной сфере. Если попытаться подсчитать, сколько же детей находятся вне системы образования, то мы получим следующее: согласно статистике прошлых лет, 7% населения находилось в Азербайджане за чертой бедности, это около — 300 тысяч человек, 90 тысяч из них это дети. Из этих 90 тысяч более половины из-за финансовых трудностей не имеют возможности посещать школу, все остальные находятся в группе риска и также могут перестать ходить в школу в любой момент,» — сказал он.

По словам Сеидова, в основном все эти проблемы наблюдаются в регионах страны.

«Еще одна группа детей, не посещающих школы, это «дети улиц». По некоторым данным их число составляет от двух до пяти тысяч. Отдельную группу составляют дети цыган, промышляющие попрошайничеством, они, кстати, не входят в число «детей улиц», так как их гораздо больше. Следующая группа детей, не получающих образование в Азербайджане, это дети с инвалидностью. Из 63 тысяч детей с инвалидностью в Азербайджане 10 тысяч детей не получают образования. Это происходит потому, что у нас по сути отсутствует система инклюзивного образования. Нет учреждений, приспособленных к потребностям детей с инвалидностью, а потому эти дети вынуждены сидеть дома», — отметил Н.Сеидов.

Одним словом, если проанализировать и суммировать все вышеприведенные цифры, то можно получить приблизительную цифру в 70-80 тысяч детей — маленьких граждан нашей страны, которые остаются вне системы образования.