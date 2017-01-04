Продается специалист. Недорого

Вообще, поиск работы - занятие хлопотное, нервное и малоприятное, а поиск работы в кризис - занятие малоприятное вдвойне. С непривычки человек испытывает стресс, который может плохо отразиться не только на самочувствии, но и на самооценке.

Вот уже третий месяц моя соседка, выпускница Государственного экономического университета, предпринимает безуспешные попытки найти работу. Они выписывает в свой блокнот из газет объявлений названия вакансий и номера контактных телефонов отдельных компаний, где она хотела бы поработать. Часами девушка названивает работодателей и записывается к ним на собеседование.

Помимо этого, она обращается в мелкие агентства по трудоустройству, которые требуют 10 манат за призрачную надежду найти стабильный источник дохода. Платные услуги оказывают и крупные рекрутинговые агентства, которые за трудоустройство берут половину суммы первой зарплаты. CV начинающего экономиста пополнил базу соискателей этих компаний.

Как отмечает директор рекрутинговой компании Diplomat Ltd Константин Френкин, ситуация на рынке трудоустройства довольно непростая. В ходе недавнего мониторинга в Баку было выявлено более 60 кадровых агентств. Точнее, реально действующих и реально помогающих людям кадровых агентств около 10. В таких компаниях не берут деньги за анкеты и поиск работы с соискателей, предпочитая получать оплату с работодателей. Однако немало небольших компаний по трудоустройству, не имеющих постоянного адреса и офиса. Они часто меняют сове место. И не случайно: там берут деньги за заполненную анкету. В день они принимают по 15-30 человек, берут плату за анкету. В месяц такая контора кладет в карман по 2 тысячи манатов, а потом, когда соискатели приходят к ним и требуют обратно свои деньги, закрывают компанию и переезжают на соседнюю улицу.



По словам рекрутолога, сегодня на этом рынке наступило относительное затишье. Поток обращающихся в агентство кандидатов за минувший год существенно увеличился - от 20 до 80% по разным направлениям. Одновременно сократилось количество заявок от компаний-клиентов. Если сравнить показатели минувшего года с показателями позапрошлого, то количество закрытых вакансий увеличилось на 30-35%. Причина такого положения рынка кроется в нестабильности экономической ситуации. Большинство компаний, банков проводят сокращение численности сотрудников, понижение заработных плат, и т.д. Потому о развитии, а, следовательно, и наборе персонала, речь уже не идет.

Пессимистически смотрит на перспективу отечественного рынка труда и независимый экономист Азер Мехтиев. По его мнению, рынок рекрутинга, сфера обслуживания таких компаний будет сокращаться. В период кризиса доход у них небольшой, потому, что обращения за их услугами снизились. Раньше, в докризисный период, был очень востребован рынок рекрутинговых агентств в области банковского дела и строительства. Сегодня же, когда эти секторы «упали», можно видеть определенную невостребованность и самих компаний. Негативная тенденция в экономике будет продолжаться. Следует ожидать новой волны сокращений и закрытия компаний. Это еще более усугубить ситуацию на рынке труда. В этих условиях претендовать на высокую зарплату особо не придется. Тем более, что снижаются и зарплаты.

В этом году правительство основной упор сделает на развитие ненефтяного сектора экономики. Конкретно, следует ожидать роста в аграрном сфере, легкой промышленности и в транспортном секторе. В этих сферах будут открыты вакансии. Но их явно будет недостаточно для удовлетворения спроса. Выпускникам вузов будет непросто найти работу по специальности. Кстати, более 60% выпускников азербайджанских вузов работают не по специальности. Негативная тенденция на рынке труда будет развиваться.

Сейчас моя соседка изучает форумы и сайты рекрутинговых и кадровых агентств. Советов как нужно и нельзя себя вести, если хочешь, чтобы тебя «купили», там достаточно. Уж очень ей не хочется числиться в ряду безработных, которых в конце минувшего года Госкомстат насчитал 265 тысяч человек…

Эллада Алекперова