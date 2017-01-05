О каком мировом кризисе идет речь?

Говоря о падении азербайджанской экономики, правительственные чиновники и ангажированные ими СМИ постоянно упоминают о «мировом экономическом кризисе». Мол, в мире все плохо и наша страна не является исключением из мрачных обстоятельств. Тем временем мировая экономика продолжает поступательный рост, не подозревая о постигших ее устами азербайджанских чиновников тяжелых утратах.

Кризиса в мировой экономике не заметно из данных Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка. По информации этих международных институтов, прошлогодний рост мировой экономики составил 3%, кризис же представляет собой снижение макроэкономических показателей. «Одним из основных индикаторов подсчета является ВВП. Исходя из этих данных, рост ВВП в США по итогам прошлого года находится на уровне 2,9%, Европейского Союза – 1,6%, Китая – 6%, Австралии – 3%», - отмечает экономист Натиг Джафарли.

Так называемый мировой экономический кризис коснулся лишь России, Венесуэлы, Бразилии, Туркменистана, Нигерии и Азербайджана. То есть кризис охватил лишь те страны, чья экономика зависит от экспорта природных ресурсов, подчеркнул Джафарли. «Важно напомнить об этом тем, кто муссирует тему мирового кризиса, в частности, представителям AzTV», - сообщил он. Ссылаться на весь мир, говоря о падении местной экономики, мягко говоря, неправильно. Единственная причина постоянных упоминаний о мифическом мировом кризисе – наивная попытка завуалировать несостоятельность дефектной экономической политики нелепой выдумкой. «Везде плохо и у нас тоже плохо» - этот детский выдуманный аргумент звучит странно из уст взрослых людей, наделенных властью или представляющих авторитетные средства массовой информации.

В среднем рост экономики во всем мире составил 3,1%, сказал экономист Губад Ибадоглу. В развитых странах этот показатель достиг 1,6%. Экономический рост по итогам года наблюдается в Германии, Франции, Испании, Японии, США, Канаде, Китае, Индии, Мексике… Падение экономики выпало на долю таких стран, как Судан, Венесуэла, Экваториальная Гвинея, Йемен и Азербайджан… Эксперт отказался от комментариев, считая это излишним.

«Согласно официальным статистическим данным, в прошлом году экономика Азербайджана уменьшилась в 4 раза. Продовольственная инфляция перешагнула за 15 процентов, закрылись свыше 50 тысяч рабочих мест. Азербайджанская экономика оказалась наряду с Беларусью и Россией среди подвергшихся упадку на пространстве СНГ и даже возглавила этот черный список», - сказал он, отметив, что в условиях отсутствия реального курса национальной валюты стабилизация экономики и инвестиционная привлекательность остается невыполнимой мечтой.

Прогнозы по курсу маната к доллару неоптимистичны. При счастливом стечении обстоятельств азербайджанская денежная единица может удержаться на отметке 2 маната 20 гяпик за доллар, что маловероятно. По экспертным прогнозам, американская валюта подорожает в наступившем году до 2 манат 80 гяпик.

Татьяна Самойлова