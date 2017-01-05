Два позора в истории ликвидации железнодорожного переезда

Ночью на пятое января в Баку началась позорная ликвидация железнодорожного пути, пересекающего одну из самых напряженных городских автострад – семиполосный проспект Нефтяников, на участке от Порт-Баку к проспекту Нобеля. Этот железнодорожный переезд никогда не закрывался шлагбаумом, светофором или сотрудниками дорожной полиции, да там и не было шлагбаума. Локомотив с пустыми или полными цистернами мог появиться в любой момент, и единственное что спасало многочисленные автомобили – это низкая скорость состава. Тем не менее, в 2013 году на этом переезде поезд врезался в легковой автомобиль. Водитель не увидел приближающийся ночью состав. Дорогая машина была полностью уничтожена, два человека получили ранения.

«Данное решение было принято Комиссией по обеспечению безопасности дорожного движения при Кабинете министров Азербайджана. С ликвидацией этого железнодорожного переезда повысятся безопасность и удобство движения по проспекту, поскольку отныне железнодорожные составы не будут его пересекать», - сообщил 1news.az пресс-секретарь ОАО «Азеравтойол» Анар Наджафли. Он также подчеркнул, что два оставшихся переезда на этом участке постепенно тоже будут ликвидированы. «Эти работы будут проводиться по выходным в ночное время», - отметил А.Наджафли.

Причин для позора в этой истории даже две. Первая – многолетнее, с советских пор существование нерегулируемого, опасного железнодорожного переезда в центре мегаполиса. А второй позорный казус в том, что демонтаж переезда происходит не по указанию заботящейся о безопасности горожан исполнительной власти Баку, не в рамках мероприятий Управления дорожной полиции Баку, а после появления видеоролика в сайте ирландской газеты Irish Mirror. Наверное, видеозапись с высокого этажа соседнего небоскреба сделал живущий в Баку или приехавший туристом ирландец. Размещенный в ирландском сайте ролик, на котором проезжающие автомобили пересекает поезд, вызвал интерес и удивление в европейской, а потом мировой видеосети. Получается, что только благодаря любопытству ирландцев жители Баку избавились от опасного железнодорожного переезда.

Создатель и руководитель общественного Объединения содействия образованности водителей Фазил Мамедов во многих публичных обращениях обращал внимание Управления дорожной полиции Баку на поразительные несоответствия между декларируемой заботой ДП о безопасности водителей и пешеходов и по меньшей мере странным отношением названной госструктуры к той же безопасности. Водители пассажирских автобусов в Баку традиционно не наказываются, хотя каждый может видеть, и не один раз на дню, как автобусы гонят по улицам, а водитель в это время говорит по телефону, отсчитывает сдачу, курит и крутит руль незанятой рукой. В дорожной полиции говорили Ф.Мамедову, что не могут останавливать, а тем более штрафовать водителей автобусов потому… Точного объяснения не следовало, можно было догадаться о том, что толерантное отношение «гаишников» к автобусной компании диктуется откуда-то сверху.

Очевидно, что ответственные за безопасность дорожного движения офицеры не могли не понимать опасность, исходящую от железнодорожного состава на главной автодороге Баку. Но вмешаться в происходящее не давали межведомственные отношения между ГДП и Госнефтекомпанией Азербайджана, владеющей нефтяным заводом, в собственности которого находится железнодорожный переезд.

Член комитета Милли Меджлиса АР по правовой политике и государственному строительству Рафаэль Джабраилов считает, что Азербайджан располагает совершенной законодательной базой, а дорожная инфраструктура построена в соответствии с мировыми стандартами. Об этом он говорил, выступая в мероприятии на тему "Усиление общественных инициатив в целях обеспечения безопасности дорожного движения", сообщал Sputnik. Однако, продолжил Джабраилов, если сравнивать с ситуацией в мире, то положение в нашей стране удручает. "Когда рассматриваешь статистику жертв ДТП, создается впечатление, что на дорогах Азербайджана идет война. За последние несколько лет ежегодно в результате ДТП в стране погибает до 1200 человек. Даже во время интенсивных боев в Карабахе не было столько погибших", – недоумевал депутат.



Одна из причин происходящего – косвенная, непрямая, но существенная зависимость Государственной дорожной полиции от «сильных» азербайджанских государственных ведомств. Если бы ГДП, используя возможности принятых законов и обосновывая свои действия необходимостью обеспечения безопасности граждан, много лет назад перекрыла тот железнодорожный переезд, бакинцы не стали бы благодарить анонимного ирландца за ликвидацию опасного переезда.

Бей Табун