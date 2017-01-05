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Картина дня

В Сенате США проходят слушания по кибератакам

Майк Роджерс, Джеймс Клеппер и Марсел Леттр

Майк Роджерс, Джеймс Клеппер и Марсел Леттр

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Краткое описание

– Слушания об иностранных киберугрозах США созвал председатель сенатского комитета по вооруженным силам Джон Маккейн. В нем принимают участие директор Национальной разведки Джеймс Клеппер, глава Агентства по национальной безопасности Майк Роджерс и заместитель министра обороны по делам разведки Марсел Леттр.

– Белый дом официально обвинил Россию в кибератаках. В ответ, из США были высланы 35 российских дипломатов; против ФСБ, ГРУ, трех частных компании и шести человек введены санкции.

–​ Трамп считает, что за кибератаками могут стоять "другие люди", не связанные с Россией. Он также твитнул слова основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, что россияне не давали ему никакой информации, и вообще, – серверы демократов мог взломать "14-летний" подросток.

– Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков называл американские заявления о русских хакерах "непристойными". "Здесь нужно или прекратить об этом говорить, или привести наконец-то какие-то доказательства. А иначе это выглядит уже весьма непристойно", – сказал он.

20:11

Слушания окончились.

20:10

Роджер называет одной из главных угроз для США – доступ противников к внутренней информации страны. По его словам, они могут не только украсть эту информацию, но и изменять ее. То есть, у США может не быть уверенности в правдивости их собственной информации.

20:10

Сенатор Том Тиллис: США вмешивались во многие иностранные выборы. Мы живем в большом стеклянном доме.

20:09

Маккейн: "Конгресс должен отложить партийность в сторону, следовать за фактами и работать вместе над созданием политики сдерживания, защиты и ответа на кибератаки".

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