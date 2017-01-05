В Сенате США проходят слушания по кибератакам

Слушания окончились.
Роджер называет одной из главных угроз для США – доступ противников к внутренней информации страны. По его словам, они могут не только украсть эту информацию, но и изменять ее. То есть, у США может не быть уверенности в правдивости их собственной информации.
Сенатор Том Тиллис: США вмешивались во многие иностранные выборы. Мы живем в большом стеклянном доме.
Маккейн: "Конгресс должен отложить партийность в сторону, следовать за фактами и работать вместе над созданием политики сдерживания, защиты и ответа на кибератаки".
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