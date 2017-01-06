Новогодняя сказка азербайджанского президента

Новогоднее приветствие к народу президента Азербайджана вызвало в обществе противоречивые отклики. Наряду с восторгом в социальных сетях появились критические высказывания.

Эльнур Юсубов: “бессмысленно говорить о развитии, давая мне зарплату в размере 90 долларов”.

Гюльниса Алиева: “мои дети хотят кушать, что им дать?”,

Тогрул Имангулиев: “ваши поздравления не нужны. Вместо того, чтобы закрывать глаза на произвол чиновников, раз выйдите в народ и посмотрите как он живет. Побойтесь Аллаха, потому что в бедах этого народа виновны вы”.

РадиоАзадлыг обратилось к лидерам оппозиционных партий с вопросом: как вы расцениваете новогоднее поздравление президента?

Ильхам Алиев построил свою речь в новогоднюю ночь на неверной информации, - заявил председатель партии Народного Фронта Азербайджана Али Керимли.

“2016 год стал одним из самых тяжелых в азербайджанской истории. Однако и на этот раз было высказано безосновательное мнение о развитии. В течение года средняя зарплата в Азербайджане составила 140 долларов. Глава государства предоставил не отражающую действительность информацию о том, что средняя зарплата выросла на 9%. Он говорил о зарплате при подсчете в манатах, однако инфляция и рост цен видны невооруженным глазом. Если во всем мире цены на товары, а также средние зарплаты и сумму ВВП приводят в долларах, почему у нас расчет ведется в манате, который подешевел в 2,3 раза? Зачем азербайджанцам привезенные из-за рубежа по очень дорогой цене медали для спортсменов, если карабахские ветераны остались без лечения? Семьи шехидов 20 лет не могут получить деньги по страховке. Наши старые морские эстакады каждый год уносят жизни десятков нефтяников. В ходе апрельских боев наши доблестные солдаты и офицеры проявили большую храбрость. Однако, чем все закончилось? Мы достигли какой-либо дипломатической победы? Армения отступила от какой-то принципиальной позиции? Наоборот, после апрельских боев Россия вооружила армян, российская и армянская армии фактически объединились, Россия взяла на себя оборону Армении. Глава государства должен был откровенно признать наличие трудностей ”, - отметил Керимли.

“Выступление президента не отличалось от предыдущих и состояло из общих популистских выражений о развитии государства, правильности внутренней и внешней политики”, - считает башган партии «Мусават» Ариф Гаджилы. “Не было сказано ни слова о том, какие шаги будут предприняты, какие реформы будут проведены для того, чтобы вытащить страну из глубокого политического и экономического кризиса, для решения карабахской проблемы. Высказывания президента об экономическом развитии являются чистым вымыслом. Да, в некоторых случаях зарплаты и пенсии выросли на несколько процентов. Но вместе с тем, уровень инфляции вырос почти в 3 раза, покупательская способность граждан снизилась в разы, поднялись цены на энергоносители и продовольствие. На сегодняшний день цена минимальной продовольственной корзины выше минимальной зарплаты примерно на 20-30%. Говорить при этом о росте доходов в стране абсурдно.

Если бы даже, как говорит Алиев, доходы выросли, рост цен вследствие девальвации маната в разы превысил доходы и уровень жизни населения ухудшился. В Азербайджан не привлекаются иностранные инвестиции, наоборот, инвесторы покидают страну, компании закрываются. Азербайджан занимает одно из лидирующих мест в списке стран, неудобных для экономической деятельности. В такой ситуации нужно говорить не о развитии в какой-то области, а о путях выхода из сложившейся ситуации. Однако Алиев, оставаясь верным своим обычаям, вновь говорил о развитии и «великолепной внутренней и внешней политике», - добавил Гаджилы.

Салим Хагвердиев

Сравнительные предкризисные и кризисные показатели экономики (в долл.США) на основании данных МВФ, Всемирного банка, правительства АР