Грабь репетитора!

В азербайджанских школах решили легализовать репетиторство. Управление образования Баку начнет заключать договора «о взаимном сотрудничестве» с репетиторами, а частнопрактикующие учителя будут облагаться налогом, - следует из решения правительства. В результате стоимость репетиторских услуг повысится.

'Учебная программа не рассчитана на возраст ребенка. С ужасом обнаружила, что сама не могу решить головоломки из учебника математики для третьего класса'

Это решение приведет к цепи негативных обстоятельств, где замыкающим звеном станет общее снижение уровня образования – многие родители не смогут оплачивать дополнительные занятия для своих детей, так как репетиторы повысят плату за свой труд. При методически безграмотных учебниках и дефектной программе рост цен на дополнительные занятия обернется катастрофическим падением уровня знаний учащихся.

Алия Наджафова вынуждена оплачивать услуги репетиторов для сына с третьего класса. «Учебная программа не рассчитана на возраст ребенка. С ужасом обнаружила, что сама не могу решить головоломки из учебника математики для третьего класса. Я уже не говорю о многочисленных ляпах, неудобном формате учебников, но тексты в книге русского языка и прочих местных учебников зачастую недоступны для понимания даже взрослого человека. В такой ситуации дополнительные занятия остаются единственным выходом», - сказала женщина.

'Сложнее приходится родителям старшеклассников – подготовка по четырем основным предметам стоит, по средним подсчетам, больше 400 манат'

«Не по возрасту сложные тексты в учебнике русского языка привели к тому, что дочка во втором классе не могла читать. Из-за бездарных учебников мой ребенок потерял интерес к учебе. Хорошо, что наши учителя используют на уроках российские книги и можно воспользоваться услугами репетиторов», - сказал в беседе с РадиоАзадлыг отец десятилетней Ляман. Девочка занимается дополнительно с учителями английского и азербайджанского языков, берет уроки математики. Репетиторы обходятся семье в 180 манат ежемесячно. Девальвация и общее подорожание вынуждают учителей поднимать цены. Сложнее приходится родителям старшеклассников – подготовка по четырем основным предметам стоит, по средним подсчетам, больше 400 манат.

Услуги репетиторов в Баку стоят от 60 до 150 манат в месяц. На цены влияют различные условия, начиная от района проживания, предмета, количества занятий. Подготовка абитуриента обходится в разы дороже дополнительных занятий с учащимися младших классов. Девальвация и инфляция приводят к росту стоимости дополнительных занятий. В таких условиях налогообложение частнопрактикующих учителей станет очередным поводом роста цен и подстегнет коррупцию в школах, уверены родители. Учителя будут платить директору за право заниматься репетиторством в стенах школы. Разумеется, что эти затраты будут изыматься из кармана родителей путем повышения стоимости занятий.

«Привлечение репетиторов к работе в школах путем заключения договоров обеспечит казну новыми налоговыми поступлениями. Такое решение повлечет за собой повышение цен на внешкольное обучение», - сообщила журналистам эксперт по образованию Малахат Муршудлу. «Это не окажет отрицательного влияния на качество работы репетиторов, однако, может повыситься оплата их услуг - с 50 манат до 70, с 70 до 100, со 100 до 150 манат и так далее», - сообщила Муршудлу, назвав это решение «положительным шагом».

Сложно сказать, в чем заключается позитивность данного решения. Поборники этой идеи заявляют, что до 90% репетиторов не платят налоги «из-за отсутствия соответствующего механизма контроля». При этом до сих пор неизвестно: кто и как будет осуществлять механизм контроля?

Татьяна Самойлова