В 2017 году высока вероятность войны за Карабах – Э.Шаиноглу

Удовлетворение всех азербайджанских требований в карабахском урегулировании возможно только если Азербайджан начнет войну против армянского агрессора и одержит убедительную победу. Даже не обязательно с вводом войск в город Ханкенди. Без военной победы, одними переговорами карабахский конфликт не завершится удовлетворением азербайджанских требований, а Баку придется соглашаться с желаниями армянской стороны. К такому выводу пришел политолог Эльхан Шаиноглу, подытоживая годовой отчет руководимого им Центра политических исследований “Атлас”.

Он коснулся позиции мировых держав. Президент США Барак Обама не интересовался карабахским вопросом в 2016 году, а бывший госсекретарь США Керри даже сказал, что сейчас карабахский конфликт решить невозможно. Нет веры в желание избранного президента Трампа заняться решением карабахской проблемы. Скорее, учитывая стремление Трампа сотрудничать с президентом России В.Путиным, американский президент оставит карабахский вопрос на усмотрение руководства РФ.

Евросоюз также не занимался этой проблемой в 2016 году, если не считать резолюцию ЕС о питьевой воде в Карабахе, принятой в пользу азербайджанской стороны, но сразу же забытой европейскими политиками.

Российская Федерация отметилась выдачей Армении 200-миллионого (в долларах) кредита на приобретение оружия и передачей Армении ракетного комплекса “Искандер”, с которым остаются вопросы, так как нет уверенности, что эти ракеты отданы армянской армии. Азербайджан выразил России протест в дипломатической ноте, Россия же ответила очередным визитом в Баку “продавца российского оружия” Рогозина. Он сообщил о $4 млрд-м торговом обороте между Россией и Азербайджаном. На что Баку отреагировал приобретением ракетных комплексов у Израиля дав понять Москве, что помогая армянским агрессорам оружием, Россия теряет такого выгодного покупателя, как Азербайджан, - объяснял Э.Шаиноглу. Он назвал Армению “страной в статусе российской провинции”.

Четырехдневную войну в апреле политолог называет победой азербайджанской армии. Географически наши приобретения не так велики как хочется азербайджанцам, но в апреле завершился 22-летний период пораженческих настроений в Азербайджане, мир же убедился в том, что мы терпеть оккупацию нашей земли не собираемся и готовы на жертвы ради победы. Шаиноглу считает, что военные действия были прекращены в результате “телефонной дипломатии”, по указанию из Москвы. Благодаря победе азербайджанской армии в апреле в мире заговорили о необходимости возвращения Азербайджану нескольких оккупированных районов, армяне же поняли, что Азербайджан построил победоносную армию, которая сильнее армянской. Об этом, по сути, сказал президент С.Саргсян.

Но не сбылись надежды азербайджанцев на дипломатическом фронте. Америка и Европа настаивают на создании в зоне карабахского конфликта технических средств наблюдения и расширения мандата мониторинонговой миссии ОБСЕ, на что Баку не может согласиться, так как это означает установление границ карабахской оккупации. После апрельских событий, в Баку проводился всемирный форум на который не прибыл генсек ООН, “чтобы не отвечать на вопросы Азербайджана о невыполнении Арменией четырех резолюций ООН, требующих освобождения нашей земли”, - отметил Шаиноглу.

Он не оптимистичен в оценке пользы карабахскому урегулированию от российско-турецкого сближения, так как две эти страны дружили до инцидента с российским бомбардировщиком, но Анкара в карабахском вопросе значимой роли не играла.

Эльхан Шаиноглу не считает также, что Запад поддерживает Армению несмотря на активность армянской диаспоры. Что касается тезиса о проармянских настроениях в Европе и США потому, что в Азербайджане попираются демократические нормы, Эльхан Шаиноглу напомнил Грузию. Эта страна считается самой демократичной на Кавказе, но Запад не проявил активности в деоккупации грузинских земель. Тем не менее, для привлечения на свою сторону Запада Азербайджану надо подписать Ассоциативное соглашение с Евросоюзом и пойти на кардинальные реформы внутренней политики и экономики, - добавил политолог.

Уход Николая Бордюжи с поста генсека ОДКБ может быть следствием его заявления после декабрьского столкновения на карабахском фронте. МИД России фактически подтвердил заявление Бордюжи, применившего слова “нагорно-карабахская республика”, но генерал был уволен. Что касается роли ОДКБ, то Казахстан и Беларусь дают четкие основания считать эти страны союзниками Азербайджана. Не исключено, что такой же мессидж выдаст Кыргызстан на следующем саммите ОДКБ. Два предыдущих саммита стали неполноценными из-за отсутствия на них руководителей Казахстана и Белоруссии.

Э.Шаиноглу считает, что карабахская проблема может быстро и результативно урегулироваться, если к власти в Армении придет Левон Тер-Петросян или новый политик не из Карабаха, не обремененный военным прошлым. Но вероятность возвращения Тер-Петросяна во власть очень мала, зато высока вероятность сохранения Саргсяном власти, на этот раз в статусе премьер-министра Армении. Поэтому в 2017 мирное соглашение по Карабаху достигнуто, скорее всего, не будет, так как Азербайджан не намерен выполнять капризы Еревана. В Армении должны понять, что мир достижим только после подписания поэтапного плана карабахского урегулирования, причем вся захваченная территория должна оставаться в составе Азербайджанской Республики.

В этом году вероятность возобновления войны с Арменией высока, так как накопленное Азербайджаном оружие куплено не для хранения на складах. Согласно оценкам агентства Блюмберг, на военные расходы Азербайджан потратил 22,7 млрд долларов. Аналогичные расходы Армении мизерны, но ей бесплатно дарит оружие Россия. Победа азербайджанской армии нужна и выгодна официальному Еревану, так как в случае оставления армянской армией больших территорий, Сержу Саргсяну не составит труда убедить народ в необходимости уступок Азербайджану, после чего две страны смогут вместе решать другие задачи, а народы заживут в мире, - сказал Э.Шаиноглу.

Бей Табун