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Деофшоризированный Баку

Азербайджанские чиновники уже давно намеревались административным путем воспрепятствовать выводу денег из страны

Азербайджанские чиновники уже давно намеревались административным путем воспрепятствовать выводу денег из страны

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ПРАГА---Правительство Азербайджана ввело запрет на сотрудничество с офшорными компаниями и утвердило список офшорных зон, при регистрации в которых юридические лица не смогут приобретать акции на рынке ценных бумаг. Азербайджанские чиновники уже давно намеревались административным путем воспрепятствовать выводу денег из страны. Получится ли это сделать, мы обсудим с азербайджанским экономистом Самиром Алиевым.

Катерина Прокофьева: Азербайджанские власти запретили компаниям из офшорных зон покупать акции в стране. Хорошая ли это новость для рынка ценных бумаг Азербайджана?

Самир Алиев: Дело в том, что рынок ценных бумаг в Азербайджане не очень-то развит. У нас объем рынка очень мал. В последнее время правительство как-то старается развить этот сектор, но наши предприниматели не могут привлечь финансовые ресурсы из рынка ценных бумаг, у них только один источник – банковские кредиты. Они стараются обратиться в банк, брать кредиты, процентные ставки на которые очень высоки. Правительство предпринимает некоторые шаги, старается использовать различные инструменты, чтобы что-то менять в этом рынке в лучшую сторону, но пока что не получается.

Деофшоризированный Баку
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Что касается некоторых запретов или ограничений, особенно касающихся офшоров и т.д., то у нас в данный момент проблема оттока капитала. После снижения цен на нефть у нас, как видите, национальная валюта девальвировалась, подешевела в два раза, и этот процесс в данный момент продолжается. Отток капитала очень негативно влияет на национальную валюту, и, чтобы уменьшить это давление и отток капитала, правительство в данный момент использует административные методы, и эти ограничения входят в эти методы. К сожалению, пока что у нас экономические методы не эффективны – для этого, конечно, нужны фундаментальные реформы, но пока у этой области нет развития.

Катерина Прокофьева: Самир, насколько серьезные суммы были вывезены за рубеж? Согласно статистике, по состоянию на 2010 год утечка капитала составляла 48 миллиардов долларов, а сейчас – 50. По-моему, снизились темпы…

Самир Алиев: Дело в том, что эта информация в основном из международных организаций. У нас нет точных данных, точной статистики, сколько денег вывозится из Азербайджана. Мы этого не можем сказать точно. Мы всегда ссылаемся на международные организации, но отток капитала у нас есть – даже когда цена на нефть была высока, отток капитала был. В основном это чиновники, которые имеют доступ к бюджетным деньгам. Они, конечно, свои капиталы вывозят из страны. В данный момент, если посмотреть на платежный баланс страны, то мы можем увидеть там официальный отток капитала, и это каждый год составляет несколько миллиардов долларов. Конечно, у нас неофициальный отток капитала выше, чем официальный. Я думаю, что отток капитала из страны происходит не только в денежном эквиваленте, но и другим путем, в том числе в виде займов и т.д. Я думаю, что в данный момент обстановка тоже влияет на это. Во-первых, учитывая, что у нас экономическая ситуация становится еще хуже и некоторые местные и даже зарубежные компании закрываются и уходят из страны, – это тоже влияет на уровень оттока капитала.

Катерина Прокофьева: Насколько эта утечка средств велика на фоне соседних стран, если сравнить?

Самир Алиев: Думаю, что капитал в основном уходит в Турцию (т.е. в Турцию, каковой она была год назад – не нынешнюю), в Грузию, Украину, Казахстан и частично в Европу. Как показала статистика в Турции, у них на рынке недвижимости капитал из Азербайджана входил в тройку, даже выходил на первое место. На рынке Грузии тоже много денег из Азербайджана. Поэтому соседние страны – Турция, Грузия, Украина и даже Россия – привлекают азербайджанский капитал из-за того, что у нас бизнес-среда хуже, чем в этих странах. Конечно, проблема также в политическом смысле. В данный период некоторые чиновники стараются сохранить свои сбережения, так как смотрят на нынешние должности как на временные, пребывают как бы в «чемоданном» настроении, поэтому стараются вывозить свои капиталы из страны.

Катерина Прокофьева: Поясните мне, это ограничение касается только государственных предприятий или частных тоже?

Самир Алиев: У нас были возможности примерно год назад принять законопроект для ограничения всех капиталов – не только государственных. На данный момент используются инструменты – не только прямые ограничения, но даже косвенные. Скажем, в этом году были приняты изменения в Налоговый кодекс и был введен НДС для оплаты зарубежных товаров или услуг. Это тоже входит в число ограничений. Есть также и другие ограничения, которые, как я уже сказал, являются не только прямыми, но и косвенными.

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