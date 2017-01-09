Адвокат не может увидеться с задержанными переселенцами

«Я до сих пор не смог получить разрешение на встречу с задержанными переселенцами из Джабраила, проживающими в Билясуваре, которые были задержаны после проведенной ими акции протеста, из-за отключенного электричества в конце прошлого года».

Об этом РадиоАзадлыг сообщил адвокат Эльчин Садыгов.

По его словам, встреча так запаздывает по причине того, что прокуратура поздно ответила на отправленный запрос: «Я отправил запрос в конце прошлого года. Пока ответа нет».

Э.Садыгов отмечает, что апелляционная жалоба уже подана и ожидается, что будет рассмотрена в Шекинском Апелляционном суде: «Правда, заседание Апелляционного Суда пока не назначено. Но, я думаю, что оно состоится не позднее этой недели», - отметил адвокат.

Напоминание

22 декабря группа вынужденных переселенцев из оккупированного Арменией Джебраильского района Азербайджана, проживающих на территории Билясуварского района, совершили шествие к зданию ИВ Джебраильского района, требуя решить проблему частого отключения электричества. На территорию были введены полицейские. Между сотрудниками полиции и гражданами произошло столкновение.

В совместном заявлении Генпрокуратуры и МВД говорилось, что во время акции были задержаны три человека.

В заявлении отмечалось, что в результате оперативных действий сотрудников правоохранительных органов незаконная акция была пресечена, ее активные участники – Джалал Гулиев, Илькин Искендеров и Гюльага Алмамедов – задержаны.

По факту Следственным управлением по тяжким преступлениям Генпрокуратуры возбуждено уголовное дело по статьям 186.2.2 («Умышленное уничтожение или повреждение имущества»), 233 («Организация действий, способствующих нарушению общественного порядка, или активное участие в таких действиях») и 315.2 («Сопротивление или применение насилия к представителю власти, находящемуся при исполнении служебных обязанностей») Уголовного кодекса Азербайджана.

Также, в официальном заявлении сказано, что в результате акции 9 сотрудников полиции получили различные травмы. Также разбиты стекла патрульного полицейского автомобиля.

Однако, жители заявили РадиоАаздлыг, что во время акции пострадал только один сотрудник полиции, а пострадавших среди протестующих много.