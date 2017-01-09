Отрасль связи в Азербайджане останется под жестким контролем государства

В ноябре прошлого года стационарный телефон в квартире автора этой статьи и других жителей дома на улице Нариманова, в Баку, замолчал на 10 дней. Вместе с телефонной связью несколько жилых домов лишились интернета. В производственном объединении «БакыТелефон Рабитеси» сказали, что дождевая вода залила телефонные кабели, они вышли из строя и компания меняет испортившиеся провода. Но оплату за отсутствующую телефонную и интернет связь с жильцов взяли за весь месяц, как будто аварии и перерыва в обслуживании не было. Все азербайджанцы недовольны качеством интернет-услуг. Пользователи привыкли к тому, что за день приходится по нескольку раз выключать и включать роутер в квартире для того, чтобы восстановить прекратившийся интернет-трафик.

Почти весь декабрь прошлого года на территории Азербайджана невозможно было открыть сайты «Радио Свобода» на азербайджанском и русском языках, и газеты «Азадлыг», хотя читатели вне страны легко открывали и читали эти информационные ресурсы. Несмотря на вопиющее нарушение прав граждан Азербайджана на свободное получение информации, этот факт никого в правительстве страны не заинтересовал, виновные не выявлены, да их и не искали.

Ставшая обыденностью низкокачественная связь в Азербайджане сопровождается бравурными правительственными докладами о неуклонном улучшении телефонной и интернет-связи на всей территории республики. 2013-й в Азербайджане даже был объявлен Годом информационно-коммуникационных технологий, но прорывного успеха в этой сфере жители страны не ощутили. Зато потом стало известно, что в 2013-м и других годах высокопоставленные работники Министерства связи и информационных технологий во главе с министром обеспечивали таких же высокопоставленных рэкетиров из Министерства национальной безопасности Азербайджана частной информацией о телефонных разговорах граждан. Подслушав и разузнав о денежных состояниях бизнесменов, рэкетиры задерживали людей, пытали и вымогали у них крупные суммы. За эти преступления МНБ был переформатирован в Гослужбу безопасности, сотрудники-преступники двух ведомств посажены в тюрьму, около 600 других работников уволены, а министров даже не задерживали.

В конце 2012 года правительство объявило о принятии Концепции развития «Азербайджан 2020: Взгляд в будущее». Шестая глава этого документа называется «Развитие информационно-коммуникационных технологий и обеспечение перехода к информационному обществу». В короткой главе много обещаний «усилить», «развить» и «увеличить», но четких гарантий обеспечения прав граждан на стабильную и безопасную связь, то есть без той прослушки, за которую посажены в тюрьму связисты, в программе нет.

Главный недостаток Концепции, судя по тексту, сохранится. Продолжится монопольное владение или опосредованный контроль государства за всей системой связи в стране. «Ведь это ненормально, что отраслевое Министерство связи является государственной монопольной управляющей над отраслью, законодательной базой по данной сфере, государственным монополистом-собственником отрасли и, вместе с тем, государственным проводником технической, правовой и тарифной политики в одном лице», - утверждает эксперт в области телекоммуникаций Азербайджана, эксперт Организации Объединенных Наций Абдул Каграманзаде.

Пора разделить полномочия Минсвязи на два независимых подразделения, отделив услуги телекоммуникационной отрасли (функцию оператора) от функции регулирования. Видимо, их соединение в одной руке и есть причина отставания телекоммуникации Азербайджана, - считает эксперт. Но, судя по заявленным планам правительства, до 2020 года алогичное положение в этой сфере с неизбежными последствиями для граждан, сохранится.

Бей Табун