Уроки апрельской войны: анализируют эксперты Армении

«Из апрельских событий вытекают два важных обстоятельства: во-первых, нравится нам это или нет, но впервые Азербайджану удалось захватить территории; во-вторых, что имеет больше внутреннее значение, эти события выявили, что коррупция является угрозой национальной безопасности. А теперь это имеет большее значение, поскольку также формирует повестку дня обсуждений в преддверии выборов». Такое мнение в эфире воскресной аналитической программы Азатутюн ТВ «С Тамразяном» высказал директор Центра региональных исследований Ричард Киракосян, когда его спросили об уроках, которые Армения должна извлечь из боевых действий в зоне нагорно-карабахского конфликта в начале апреля 2016 года.

Политолог Александр Искандарян, между тем, считает, что апрельская война показала, что вопрос нельзя решить военным путем.

«22 года Азербайджан готовился к войне, в течение последних четырех-пяти лет было потрачено около 20 миллиардов долларов, операция была достаточно грамотной. Скорее всего, операция была спланирована, скажем так, советниками из других стран. Техника была довольно презентабельной. В отличие от карабахцев (имеется в виду армянское население оккупированной армянскими ВС территории Азербайджана - Нагорного Карабаха. прим. ред.) Азербайджан сражался спецназовцами… Результатом всего этого был захват всего лишь двух картофельных полей. Представить себе, что целью Азербайджана было захватить эти небольшие территории, не возможно», - отметил Искандарян.

По мнению же политолога Акопа Бадаляна, в ходе апрельской войны стало очевидным, что между двумя войнами, во время двух десятилетий перемирия, армянская военно-политическая элита в значительной степени почивала на лаврах первой карабахской войны.

«Если бы не мужество солдат, добровольцев, если бы не поддержка общества и не стойкость офицеров на передовой, думаю, последствия для Армении могли бы быть гораздо более тяжелыми», - отметил политолог.

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