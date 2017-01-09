Адвокат встретился с Ильгаром Мамедовым

Адвокат Джавад Джавадов 9 января встретился с содержащимся в колонии №2 председателем движения РеАл Ильгаром Мамедовым.

Об этом РадиоАзадлыг сообщил исполнительный секретарь движение Натиг Джафарли.

​Н.Джафарли отметил, что состояние здоровья Ильгара Мамедова нормальное. Недавно он перенес простуду, но на данный момент он хорошо себя чувствует:

«Встреча с адвокатом была связана заседанием Комитета Министров Совета Европы, который пройдет 12 января. Мамедов обсудил со своим адвокатом вопросы подготовки к данному заседанию».

Н.Джафарли также сообщил, что 12 января ожидается обсуждение дела Ильгара Мамедова на заседании Комитета Министров Совета Европы.

НАПОМИНАНИЕ

Лидер движения REAL Ильгар Мамедов был арестован по обвинению в организации народных волнений в городе Исмаиллы и осужден к 7 годам лишения свободы.

В мае 2014 г. ЕСПЧ признал нарушение прав Мамедова при аресте и политические мотивы его уголовного преследования. ЕСПЧ постановил освободить Мамедова.

Тем не менее, апелляционный суд Азербайджана повторно оставил в силе приговор Мамедову, а Верховный суд отклонил жалобу на этот вердикт.

Комитет министров Совета Европы 8 раз принимал решения и резолюции, осуждающие не исполнение решения ЕСПЧ по делу Мамедова. В конце 2016 г. Комитет министров пригрозил Азербайджану санкциями, если и далее Мамедов не будет освобожден