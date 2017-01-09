Адвокат встретился с Ильгаром Мамедовым
Адвокат Джавад Джавадов 9 января встретился с содержащимся в колонии №2 председателем движения РеАл Ильгаром Мамедовым.
Об этом РадиоАзадлыг сообщил исполнительный секретарь движение Натиг Джафарли.
Н.Джафарли отметил, что состояние здоровья Ильгара Мамедова нормальное. Недавно он перенес простуду, но на данный момент он хорошо себя чувствует:
«Встреча с адвокатом была связана заседанием Комитета Министров Совета Европы, который пройдет 12 января. Мамедов обсудил со своим адвокатом вопросы подготовки к данному заседанию».
Н.Джафарли также сообщил, что 12 января ожидается обсуждение дела Ильгара Мамедова на заседании Комитета Министров Совета Европы.
НАПОМИНАНИЕ
Лидер движения REAL Ильгар Мамедов был арестован по обвинению в организации народных волнений в городе Исмаиллы и осужден к 7 годам лишения свободы.
В мае 2014 г. ЕСПЧ признал нарушение прав Мамедова при аресте и политические мотивы его уголовного преследования. ЕСПЧ постановил освободить Мамедова.
Тем не менее, апелляционный суд Азербайджана повторно оставил в силе приговор Мамедову, а Верховный суд отклонил жалобу на этот вердикт.
Комитет министров Совета Европы 8 раз принимал решения и резолюции, осуждающие не исполнение решения ЕСПЧ по делу Мамедова. В конце 2016 г. Комитет министров пригрозил Азербайджану санкциями, если и далее Мамедов не будет освобожден
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