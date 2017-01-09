Интернет: Власти в техническом нокауте

События последних дней показали абсолютное непонимание правительством Азербайджана современных виртуальных реалий. Апофеозом этого непонимания стало давление на семью азербайджанского исполнителя Джамала Али. Правительство, в лучших традициях репрессивных режимов, решило разыграть карту давления на семью эмигранта, таким образом, надеясь, что исполнитель удалит клип из YouTube.

7 декабря, с распространением информации о событиях вокруг матери и родственников исполнителя, мгновенно трендом в социальных сетях стала данная тема. Клип не то, что не был удален из видеохостинга опальным исполнителем, но и приобрел колоссальную популярность по меркам азербайджанского сегмента всемирной паутины: просмотр на момент 8 декабря - 105000+ раз, при том, что клип был загружен неделю назад до событий и особого шума за собой не навлек. Режим оказался в ситуации технического нокаута из-за непонимания особенностей дискурса социальных сетей, de facto став причиной огромной популярности высмеивающего и критикующего репрессивные методы и идеологию властей клипа. В результате видео было опубликовано десятками активистов в их собственных аккаунтах на случай удаления из основного канала.

Война против современных технологий существующим правительством начата давно. Сбой волны различных второстепенных турецких телеканалов во время трансляции телепередачи «Азербайджанское время» Ганимата Захида, выходящее в выходные дни и пользующегося огромной популярностью в регионах, побудило г-на Захида использовать собственную волну. Можно сказать, что целью властных структур было закрыть доступ к популярной оппозиционной телепередаче жителей азербайджанских районов и деревень. Но что в итоге вышло? Ныне скоростной (достаточное, чтобы смотреть передачу в YouTube) интернет достиг и отдаленных сел, и просмотр передачи выросло в разы – последняя серия телепередачи, выставленная неделю назад, на данный момент достигла просмотра около 70.000 раз.

Следующей технической бойней режима стало более одиозное решение блокирования сайтов. Был закрыт доступ к сайтам, где можно почерпнуть информацию и точку зрения, вступающую в антагонистические отношения с доминирующей идеологией – Meydan.Tv, азербайджанская служба «Свободы» и другие сайты оказались недоступными с территории Азербайджана. Показательно, что провайдеры всячески отнекивались при звонках с жалобами и указывали на проблемы «в самих этих сайтах». Через несколько дней, поняв, что в своей репрессивности по отношению к альтернативным точкам зрения страна с пресловутым свободным интернетом дошла до уровня великого китайского фаервола, режим решил все же разблокировать доступ к этим сайтам. Ко всем, кроме наиболее опасного – «Мейдан Тв».

410.000+ подписчиков на странице в Фейсбуке. Сотни, а к важным для страны новостям 1000+ лайков. Видео, которые распространяются с мгновением ока. Все это – деятельность Мейдан Тв в социальных сетях. Ныне, делясь новостями в своей фейсбук-странице, редакторы «Мейдан Тв» также делятся текстом этой новости или ссылкой на видео. Репрессивные структуры властей понимают, что блокировать социальные сети им не по силу, а ныне медиа-структуры во всем мире, желающие добиться успеха у читателей, перекочевали в социальные сети. В азербайджанском сегменте сети наиболее успешен в этом деле именно «Мейдан Тв». Проиграли? Проиграли.

Но кто тогда победил? Сегодня, с абсолютной точностью можно сказать, что в социальных сетях победил не оппозиционный лидер, выиграла не оппозиционная партия, но победила оппозиционная мысль, а если быть строже в суждениях – оппозиционный дискурс приобрел доминирующий статус в социальных сетях. На видео с новогодней речью обращения президента страны, где говорилось про развитие, стабильность и горизонты, обрушились сотни людей, недовольных властями. Подобное случается впервые, это нонсенс для Азербайджана. Люди, отбросив страх преследований за «радикальные» по меркам режима высказывания, стали писать то, о чем молчали годами. Писали гневно, злобно, саркастично, причем все писавшие - простые, «неполизитированные» граждане. Любая попытка пары-тройки апологетов правящей партии что-либо сказать в защиту моментально пересекалась десятками гневных ответов недовольных. И всё это на странице президента страны. А что касается других популярных страниц, то самые актуальные из них опять-таки оппозиционного характера.

Итак, пропаганда режима в социальных сетях трещит по швам. Непонимание современного состояния информационных технологий, репрессивный характер, нежелание признавать существование альтернативных точек зрения на события и политику страны привело к полному провалу агитпропа правящих структур.

Власть находится в состоянии технического нокаута.

Бахруз Самедов