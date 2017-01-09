Адвокаты считают судебных приставов виновными в насилии над девочкой

Видео кричащего ребенка, которого судебные приставы Губинского районного суда Азербайджанской Республики отбирают у тети, чтобы передать отцу напомнило фильмы о Второй мировой войне, где фашисты отбирают обезумевших от страха детей у родителей.

"Проблема в том, что азербайджанские суды, вынося подобные решения, не подходят к каждому делу индивидуально. Они думают, что если матери нет, то ребенка нужно передать его отцу"

“Исполнение судебного решения обязательно, однако судебное решение по делу десятилетней Нурай Байрамзаде можно было не исполнять”, - заявила РадиоАзадлыг юрист Самира Агаева. “Судебные приставы, видя психологическое депрессивное состояние ребенка, могли составить акт, в котором должны были указать, что на данный момент исполнение судебного решения не возможно. Это не отменяет решение Губинского районного суда, но отсрочивает его на определенный момент. В целом, здоровье и психологическое состояние ребенка намного важнее решения суда. Есть Конвенция о правах ребенка, закон “О правах ребенка” АР, в которых указано, что государство берет на себя обязательство обеспечивать права ребенка и защищать его интересы. В данном случае интересы ребенка грубо нарушены. Я не понимаю, на какие факты опирался районный суд и все последующие инстанции, принимая подобное решение. Явно видно, что девочка не знает своего биологического отца. Ей уже 10 лет, и естественно, она отказывается идти к незнакомому ей мужчине. Проблема в том, что азербайджанские суды, вынося подобные решения, не подходят к каждому делу индивидуально. Они думают, что если матери нет, то ребенка нужно передать его отцу. Но это не всегда верно. В этом мы убедились на примере Нурай”, - отметила Агаева.

"Конечно, решение суда нужно исполнять, но с другой стороны, у судебных исполнителей было право составить акт о невозможности исполнения судебного решения, акт о приостановке исполнения решения суда"

“За рубежом, то, что мы увидели на видеокадрах из Губинского районного суда, абсолютно невозможно, поэтому не могу сказать, что по этому поводу говорит международная практика”, заявил РадиоАзадлыг адвокат Асабали Мустафаев. “Там настолько сильны правозащитные организации, что суд никогда не принял бы такого решения. Если подходить к делу объективно суд не должен был выносить подобное решение, потому что ребенок находился под официальной опекой родной тети. Значит, был суд об опеке, органы опеки дали заключение о том, что ребенок должен быть передан тете, и отец дал согласие на передачу опеки. Не может быть, чтобы он не приходил на суд, и решение было вынесено без его согласия. Конечно, решение суда нужно исполнять, но с другой стороны, у судебных исполнителей было право составить акт о невозможности исполнения судебного решения, акт о приостановке исполнения решения суда. В целом, не все решения суда бывают справедливыми. Суд подошел к данному делу формально, может быть, исходя из каких-то интересов, и в результате образовалась такая абсурдная ситуация. Не думаю, что после большого общественного резонанса Министерство юстиции будет настаивать на исполнении данного судебного решения и Нурай останется с тем, кем хочет”, - подчеркнул адвокат.

7 января РадиоАзадлыг сообщало о решении Госкомитета по делам женщин, семьи и ребенка АР, тщательно изучивших дело Нурай Байрамзаде. ГК пришел к выводу о нецелесообразности выполнения процедур, вытекающих из судебных решений, как нарушающих права ребенка, данных ей законодательством Азербайджана и международными актами в сфере защиты детей.

В распространенном по этому случаю сообщении указывается, что «согласно законодательству АР и международным конвенциям все физические и юридические лица в своей деятельности должны ставить выше всего интересы детей и создавать условиях для реализации их прав. Выполнение решений не должны наносить ущерба жизни, развитию и здоровью детей».

Госкомитет сообщил, что в связи с этим делом был установлен контакт с Минюстом. Министерство сообщило, что ведет служебное расследование в связи с инцидентом и по его результатом будут предприняты шаги в соответствии с законодательством.

Министерство юстиции распространило официальное разъяснение в связи с исполнением судебного решения о передаче 10-летней Нурай Байрамзаде, которая проживает со своей тетей Мехрибан Эльдаровой и бабушкой с материнской стороны, биологическому отцу Авазу Байрамову.

Ранее в социальных сетях и СМИ было распространено видео о грубом исполнении решения суда судебными исполнителями 6 января. Особый резонанс случай получил после заявления депутата от Губинского района Вахида Ахмедова, сообщает contact.az.

В сообщении указывается, что после смерти матери в 2010 году Нурай проживала со своей тетей и бабушкой, которые воспрепятствовали ее дальнейшей жизни с отцом Авазом Байрамовым.

В 2012 году Байрамов обратился в суд, который установил его права на ребенка. Это судебное решение было подтверждено высшими судебными инстанциями.

Минюст отмечает, что в тот же день, 6 января, вне здания суда ребенка вновь отобрали у отца. По факту полиция ведет следствие.

30 декабря прошлого года Нурай обратилась за помощью к президенту республики. Она отмечала, что биологический отец развелся с ее материю Рубабой Худавердиевой спустя два месяца после ее рождения, когда узнал, что жена больна раком. Он создал вторую семью. После рождения Нурай жила с материю до ее смерти в 2010 году, а затем в семье своей тети, которая ухаживала все это время за больной матерью и воспитывала Нурай как дочь. Нурай просила президента защитить ее от биологического отца и судебных исполнителей.

Салим Хагвердиев