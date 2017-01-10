Водители – радуйтесь! В «Хырдаланском ГАИ» сердобольные взяточники…

В Азербайджане параллельно уживаются две реальности. Одна – это власть и ее заверения о неустанной борьбе с коррупцией, которая (то есть борьба) у них всегда успешная (тогда непонятно, почему не празднуем окончательную победу?). Вторая параллельная реальность - это тотальная и усиливающаяся коррупция среди государственных чиновников, получающих от государства высокую заработную плану как раз за борьбу со взяточничеством и вымогательством.

Правоохранительные органы по определению должны быть образцом кристальной честности. Мундир, погоны, портрет президента над головой и выбритые щеки – эти требования к госслужащим в азербайджанской полиции выполняются неукоснительно. Дальше начинается базарная реальность.

На РадиоАзаддыг обратился житель Баку, просивший не раскрывать его имя, так как полицейские вынудили его с товарищем дать им взятку. Автор письма опасается, что преступники в погонах уйдут от ответственности, а накажут их - двух друзей, регистрировавших автомобиль Республиканском управлении дорожной полиции. 5 января 2017 года, в 14-14.30 они приехали в «хырдаланское ГАИ» (так называют в народе это государственное заведение) для того, чтобы провести государственное переоформление автомобиля на имя нового владельца – одного из товарищей.

У стеклянных дверей государственного ведомства их встретили двое полицейских, спросивших граждан о цели визита. Сразу же начался торг: сержанты в погонах и форменных головных уборах с гербом Азербайджанской Республики надо лбом предложили двум товарищам провернуть всю операцию за 230 манат, наличкой. То есть из рук в руки, как покупают помидоры на овощном рынке.

Полицейские не прятались, не понижали голос и не говорили намеками: предложение о взятке было сделано предельно открыто и просто. Для ясности они, просмотрев документы, нашли «отягчающее обстоятельство» в виде завершившегося в прошлом году банковского кредита, по которому приобреталась машина. Люди в погонах без стеснения соврали, сказав, что письмо из банка (с подписью и печатью!) о полной выплате кредита для «ГАИ» недостаточно, банкиры это письмо должны принести сами.

Два товарища не приняли «услуг» полицейских у дверей и завели автомобиль в известный азербайджанским водителям гигантский крытый цех, где проводится технический осмотр машин. Отстояв долгую очередь, наблюдали за прохождением техосмотра других автомобилей. Полицейские компьютеры у всех машин находили серьезные недостатки: разбалансированные колеса, слабые тормоза и светящие не в ту сторону осветительные приборы. Причем этих компьютеров не интересовали фирма-производитель и год изготовления машин: новенький немецкий БМВ и древний советский «Запорожец» для них был одинаково плох и негоден к эксплуатации. Даже опасен на дорогах общего пользования. Водители скрежетали от злости зубами, но предпочитали молча терпеть и «решать вопросы» на месте.

Наконец, дошла очередь до проверки машины наших героев. Компьютер выдал полный список опасных в эксплуатации недостатков, хотя автомобиль изготовлен в 2011 году в Корее, где, как известно, «веники не вяжут». Работник, «решающий вопросы» предложил провернуть дело за 170 манат, предупредив, что без таких денег зарегистрировать автомобиль не удастся. Владелец машины и его товарищ вновь отказались, наивно полагая что, в Азербайджане существует законность.

Прошли в офисное здание, где у дверей каждого кабинета мается нервная толпа водителей с мятыми банкнотами в потных руках. Но сначала у героев нашей статьи взяли 10 манат, якобы за пустой форменный бланк. Квитанции об оплате не выдали, похоже в «ГАИ» вообще не знают о таких квитанциях. Друзья принялись выстаивать многочисленные очереди, заходя в кабинеты офицеров за подписями и печатями. Выяснилось, что в информационную базу Госдорожной полиции занесены уже данные о полной выплате банковского кредита на автомобиль. С этим проблем не было, но офицеры потребовали исправить все недостатки в машине, «обнаруженные» в ходе техосмотра, и прибыть сюда снова. Перспектива исправлять мифические недостатки, платя за это ремонтникам, а потом вновь приезжать в «Хырдалан» и стоять в многочисленных очередях, да еще с неизвестным результатом, не могла не давить на нервы…

Пришлось продолжить разговор с «решателем вопросов». Тот согласился с тем, что проблем с банком нет, значит 20 манат ребятам платить уже не надо. Но 150 манат отдать придется.

Новый раунд переговоров с упоминанием государственной борьбы со взяточничеством только ухудшил ситуацию, так как усталый полицейский добавил к 150-и еще десятку лично ему, «на хлеб» (так и сказал). Уговоры и угрозы у противной стороны вызывали усмешку. Полицейский отвечал: «мы здесь еще самые сердобольные, в других управлениях берут больше…».

Друзья сдались. Система была сильнее. Они скорбно выдали требуемые взяточником деньги и скоро уезжали на зарегистрированной машине, ругая последними словами все, что начинается слогом «аз-».

Автор письма на РадиоАзадлыг взывает к азербайджанскому государству, умоляя передать техосмотр автомобилей в ведение государственной службы «Асан Хидмет», словно эта служба создана и подчиняется швейцарскому правительству, но почему-то действует в Азербайджане.

В 2012 году в азербайджанском сайте сontact.az была опубликована большая статья «Три дня в Хырдаланском ГАИ, которые перевернули треп о борьбе с коррупцией». Автор подсчитал, что за 10 месяцев года там присвоены незаконно полученные у населения 18 млн 800 тысяч манатов. «На эту сумму страна могла бы купить 18 новеньких танков, которых достаточно для освобождения от армянских оккупантов одного азербайджанского села», - заключал автор статьи.

С тех пор, значит, ничего хорошего там не случилось. Правда, в том же 2012 году, 5 мая глава Администрации президента Азербайджана Рамиз Мехтиев презентовал Концепцию развития "Азербайджан 2020: взгляд в будущее". К концу 2012 года Концепция была утверждена президентом И.Алиевым и стала программным документом правящего режима на ближайшую перспективу. В числе многих громких обещаний в этом документе сказано о твердом намерении правительства «превратить страну в современное государство, применить весь существующий в мире прогрессивный опыт, обеспечить все свободы людей, предпринять еще большие шаги в деле строительства правового государства…».

В 2916-м году трескотня продолжилась. На этот раз Баку поразил мир своими «дорожными картами» развития всего и вся в Азербайджане. Но мы начинали эту статью с того, что в Азербайджане существуют две параллельные реальности. А читатель помнит по школьному курсу геометрии о том, что параллельные линии никогда не пересекаются…

Бей Табун