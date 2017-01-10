Манат-утопленник

Азербайджану грозит возрастающая экономическая нестабильность и тяжелые социальные потрясения уже в первой половине этого года.

В наступившем году цены в Азербайджане продолжат восхождение. Особенно граждане это будут ощущать на подорожании продовольствия. На этом фоне еще больше падет уровень благосостояния населения. Бедность будет расти, в структуре семейного бюджета продовольствие займет основную часть расходов, люди будут экономить на образовании и медицине. Вырастит безработица, усилится эмиграция – все это читают между строк торгового баланса экономисты.

Платежный баланс характеризует реальный эффект или потери внешней торговли. В его основе лежит торговый баланс экспорта и импорта товара. Торговый баланс положителен, если страна вывозит товаров и услуг больше, чем ввозит из-за рубежа. Если импорт больше экспорта, тогда торговый баланс отрицателен или имеет дефицит. В Азербайджане отрицательный показатель по итогам 16-го года составил 5 миллиардов долларов. «Если говорить о причинах падения маната, то это вполне ожидаемый результат, потому что страна очень сильно зависит от экспорта нефти. Цены на нефть упали, соответственно, выручка от нефти тоже сократилась, и это влияет на торговый баланс Азербайджана», - отметил экономист Натиг Джафарли.

Надо понимать, что одним из наиболее неприятных моментов, связанных с превышением суммы импорта над экспортом из нашей страны, станет дальнейшее падение маната. При отрицательном балансе растет спрос на иностранную валюту, соответственно, курс местной денежной единицы падает. Кроме прочего, финансовую нестабильность усугубляет характерное напряжение на валютном рынке. Причина - происходящие в банковском и финансовом секторах процессы, долги крупных госкомпаний, отсутствие веры в манат, рост долларизации в экономике. Стоит полагать, что именно эти обстоятельства вынудили Центральный банк объявить о «свободном плавании» маната в наступившем году.

Но если принять во внимание, что зыбкое дно курса в условиях отсутствия реальной экономики почти не нащупывается, отпустить азербайджанскую денежную единицу - значит потопить ее окончательно. Говоря о «свободном плавании», ЦБА готовит население к тому, что ослабит поддержку валюты. Дальнейшее падение маната в наступающем году неизбежно.

«Скорее всего, правительство приступит к мягкой девальвации азербайджанской валюты, или же в третий раз примет решение о ее резкой девальвации», - считает экономист Губад Ибадоглу. Если главный банк страны продолжит проводить политику плавающей стабилизации курса, то манат в наступившем году будет терять стоимость и вновь ослабнет. В таком случае Центробанк Азербайджана, который с февраля 2015 года по сей день на удержание маната уже «сжег в топке» 11 млрд. долларов, продолжит это делать.

Иначе экономика Азербайджана потерпит окончательный коллапс, сказал экономист Ровшан Агаев по поводу планов перехода к «свободному плаванию» нацвалюты. Манат сможет перейти на плавающий курс как устойчивая валюта, но для этого необходимо повысить ненефтяной экспорт. «Ненефтяной сектор не заполняет те пустоты, которые мы получили от падения цен на нефть», - сказал Джафарли. В целом же за цифрами торгового баланса ясно проглядываются масштабы скорых социально-экономических потрясений.

Уже первая половина наступившего года будет особенно тяжелой. В этот период экономический кризис приведет и к кризису бюджетному. Сокращающийся импорт и слабая экономическая активность породят проблемы в исполнении прогнозных данных доходной части бюджета. Это, в свою очередь, создаст серьезные трудности в своевременной выплате пенсий и зарплат в финансируемых из госбюджета организациях, считает Губад Ибадоглу. На его взгляд, самыми большими проблемами станут безработица и инфляция.



Татьяна Самойлова