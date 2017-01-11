Счета за электричество ужасают

Одной из самых обсуждаемых тем наступившего года стали фантастические счета за электричество. Интернет пестрит скринами квитанций с небывалыми доселе суммами. Многие люди недоумевают, откуда взялись немыслимые цифры, подвергая сомнению подсчеты коммунальщиков.

В начале января жители Баку начали получать счета к оплате и увиденные цифры потрясли многих. Скрины счетов впечатляют – расход электричества средней азербайджанской семьи по результатам внедрения «дифференциальной системы» коммунальных платежей превысил 100 манат. В зависимости от типа отопления, наличия газификации и прочих нюансов, показатели электрических счетчиков зашкаливают за несколько сотен манат. Но больше от повышения тарифов пострадали граждане, использующие электрические приборы для отопления. Владельцы квартир в негазифицированных новостройках возглавили рейтинг самых больших счетов за свет. Но это не значит, что льготные лимиты покрывают расход электричества в домах, где используется газовое отопление.

«У нас дома работает отопительная система «комби», газовый водонагреватель, готовим еду на газовой печи, однако счет за электричество пришел на 78 манат. Это почти в два раза больше, чем до повышения тарифов», - сказал РадиоАзадлыг Таир Исмайлов. Другая наша собеседница - Рена Ахмедова сообщила, что получила счет за декабрь на 172 манат. «Из электрических приборов работают кондиционер, стиральная машина, телевизор, компьютер и, разумеется, освещение. Увидев счет, я не поверила глазам – настолько это было неожиданно. Сумма повысилась почти в два раза, хотя выступавшие на телевидении уверяли в обратном. Мол, льготный тариф покроет расходы, и население от повышения цен не пострадает. На самом деле счета за электричество выросли у всех соседей», - сказала женщина.

Особенно печально, когда такие счета получают пенсионеры и семьи с низким достатком. У большинства населения нет централизованного отопления, а бедные люди не могут позволить себе экономную, но дорогую систему обогрева жилья типа «комби». Получается замкнутый круг – чем беднее семья, тем хуже ремонт в доме. Старые двери и окна не держат тепло, а на замену их новыми нет средств. Все мы понимаем, что экономия затрат на отопление начинается с хорошей теплоизоляции квартир, эффективного отопления, а это дорогое удовольствие. В результате расходы на отопление семьи с достатком ниже среднего в разы превышают счета граждан, проживающих в комфортных домах.

Бедные слои населения не пострадают от роста тарифа, - обещали чиновники. Они почему-то считают, что расходы неимущих граждан должны уложиться в 300 киловатт-часов льготного тарифа. Но чем обоснованы такие заявления? Расходы бедных семей на отопление должны быть выше, чем у владельцев комфортного обустроенного жилья. Однако с ростом тарифов неимущие азербайджанцы вынуждены перейти к жесткой экономии. Тепло в домах становится непозволительной роскошью для большинства населения. Это отнюдь не преувеличение – прожиточный минимум этого года в Азербайджане составил 155 манат, средняя трудовая пенсия не превышает 190 манат, а средняя заплата осталась на прежней отметке в 480 манат. Девальвация вдвое сократила доходы азербайджанцев, а повышение тарифов обернулось финансовым коллапсом для многих семей.

Льготный объем электричества на семью определен в 300 киловатт-часов, что стоит 21 манат, из расчета 0.07 гяпик за киловатт-час электричества. При превышении этого лимита оплата рассчитывается по тарифу 0.11 гяпик за киловатт в час. В первых числах января азербайджанцы получили счета за потребленное электричество по новым тарифам и ситуация стала наглядной. Лживость заявлений чиновников о социальной направленности дифференциальной системы коммунальных платежей можно наблюдать воочию.

Татьяна Самойлова