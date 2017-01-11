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Еврокомиссар осудил давление на Мехмана Гусейнова

Нилс Мужниекс

Нилс Мужниекс

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Еврокомиссар по правам человека Нилс Мужниекс резко осудил вчерашнее похищение в Баку и пытки известного блогера Мехмана Гусейнова.

«Фактам плохого обращения, арестам, штрафам и запугиванию граждан должен быть положен конец», - написал Мужниекс на своем аккаунте в Твиттере.

После освобождения, блогер заявил журналистам, что подвергся насилию со стороны полиции и при задержании и после.

Однако, МВД до сих пор не прокомментировало заявление блогера.

Решением Насиминского районного суда, блогер Мехман Гусейнов был оштрафован на 200 манат. Помимо того, судья направил заявление о пытках на рассмотрение в прокуратуру.

Mehman Hüseynov: "Rəisin yanında ürəyim getdi"
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