След Ильхама Алиева в деле Мехмана Гусейнова

Неожиданное освобождение из зала суда известного скандальными разоблачениями чиновничьего воровства видеоблогера Мехмана Гусейнова вызвало в обществе удивление, так как по опыту предыдущих задержаний, арестов и осуждений других журналистов и оппозиционеров ожидался героин, извлеченный из кармана блогера и осуждение его лет эдак на восемь. Но судья Насиминского суда Бабек Панахов рассмотрел дело об уличной драке с участием и осудил Гусейнова к выплате 200-манатного штрафа. Почти ничего.

Откуда вдруг у власти такая жалость к ненавистному блогеру?

В азербайджанском обществе обсуждаются три версии.

Вервия первая: драка пауков в стеклянной банке

На улицах Баку и других азербайджанских сел и городов «совершенно компетентные» граждане, причем у каждого свой родственник «в системе», который ему лично сообщил, говорят, что в среде высокопоставленных чиновников назрел раскол, вызванный несправедливым, если можно так выразиться про эту свору, распределением богатств и должностей. Нефтяной пирог неумолимо сокращается, на всех нефтедолларов не хватает, общеизвестно, что выдача чиновникам ежемесячных крупных сумм в конвертах прекращен. А кое-кто из олигархов жирует так, как будто двухтысячные годы не закончились. Говорят, что выпуская на свободу активных оппозиционеров, недовольные хотят использовать их для возбуждения народных масс, чтобы спровоцировать смуту, в конечном итоге создать условия для перераспределения в командной среде должностей и прибылей.

Сторонники этой теории не учитывают того, что скрытая во власти оппозиция не может развивать подобный сценарий, так как если народ поднимется, будут сметены все в правящей команде. Никому пощады не будет. Если, конечно, народ поднимется по-настоящему.

Журналист Мустафа Гаджибейли развивает

Вторую версию: в верхах «дали отбой».

Добавим, что вначале 9 января полицейские в штатском забрали Мехмана с улицы в «бандотдел» - Управление полиции по борьбе с бандитизмом, откуда задержанные выходят покалеченными или осужденными на длительные сроки заключения. Но на следующий день Мехмана, закованного и с мешком на голове, привезли из «бандотдела» в обычное 22-е отделение полиции Насиминского района Баку, что указывает на изменившееся к нему отношение. Мустафа пишет, что слушание судебного дела М.Гусейнова было отложено с утра на вторую половину дня. За это время в верхах могли произойти срочные консультации. Кто-то кому-то объяснил, что задержание Мехмана вызовет недовольство молодежи и интеллигенции, так как этот парень популярен в обществе. Называют президента Азербайджана Ильхама Алиева, который лично распорядился спустить дело Гусейнова «на мягких тормозах».

Конечно, сказался интерес к событию посольства США в Азербайджане, отправившего в суд своего представителя. Американцы наблюдают не за каждым судебным процессом в Азербайджане. В итоге Мехмана освободили. Отныне он стал популярнее, его видеоблоги привлекут больше зрителей (если продолжит заниматься видеоразоблачениями, разумеется). Примеру Мехмана последуют десятки молодых людей, тем более что у каждого в кармане есть телефон с функцией видеокамеры. СМИ завалят видеосюжетами о коррупции представителей власти и фотографиями их многомиллионных вилл.

«Это успех. Благодаря Мехману азербайджанское общество сделало шаг вперед», - пишет М.Гаджибейли.

Но почему, с какой стати И.Алиев или кто-то другой высокопоставленный чиновник мог распорядится об освобождении блогера?

Третья версия: кипящий котел на грани взрыва

Журналист Насир Н. произошедшее комментирует так:

- То, что произошло с юным блогером наглядно продемонстрировало, как изменилось азербайджанское общество. Оно перестает быть инертным. Такой накал страстей не наблюдался даже когда арестовывали куда более известных и значимых людей. Стоит вспомнить арест журналистов Рауфа Миркадырова и Хадиджи Исмайловой.

Полотно рвется там, где некогда зацепилось или разошлись или подгнили швы. Любая материя прежде трескается и расходится в слабых местах, и, судя по ситуации, сегодня слабым местом в нашем обществе являются суды. Люди и без того были недовольны работой полиции и судов, но они не хотят терпеть произвол когда и без того стало гораздо труднее жить.

Конечно, слабых звеньев в устройстве нашего государства гораздо больше, но, видимо, суды и полиция находятся на переднем рубеже гнилостности, - пишет в социальной сети журналист Насир Н.

Четвертая версия: угроза международных санкций

Накануне задержания и суда над М.Гусейновым в США расширили антироссийский «акт Магницкого», включив в санкционный список еще двух российских высокопоставленных чиновников и одного бизнесмена. Вернувшиеся из поездки в Грузию американские сенаторы заявили о намерении усилить экономическую блокаду России. В этой стране к оппозиционерам и журналистам относятся также, как в Азербайджане. Достаточно напомнить, что в этом месяце пропутинский спикер парламента Чечни прилюдно оскорбил главного редактора популярного российского портала «Кавказский Узел» Григория Шведова, пригрозив «вырвать ему клыки».

Азербайджан переживает тяжелый финансовый кризис, вызванный острой нехваткой в обращении американских долларов и евро. Без инвалюты импорт продовольствия, лекарств и оборудования невозможен, бизнесмены на грани прекращения деятельности, Национальный банк не может справиться с растущим «черным рынком» валюты. Финансовый кризис настолько тяжел, что 10 января было заявлено о выбросе на рынок 7,5 млрд долларов из Нефтяного фонда Азербайджана, хотя президент И.Алиев заявлял, что страна будет жить за счет ненефтяных доходов.

Также в этом январе группа активистов азербайджанского гражданского общества приняла коллективное обращение к членам ПАСЕ в канун зимней сессии ассамблеи. Они призвали Ассамблею в полностью приостановить право голоса азербайджанской делегации. Европейские и американские официальные структуры многократно требовали от президента И.Алиева освобождения политзаключенного лидера оппозиционного движения «РЕАЛ» Ильгара Мамедова и других известных в обществе деятелей, исполнения решения Европейского суда по правам человека о прекращении преследовании политических узников.

В азербайджанском обществе считают, что освобождение Мехмана Гусейнова объясняется страхом руководства страны, опасающегося вызвать на себя новую, куда более мощную волну критику и санкций со стороны демократического мира. Если в годы нефтяного бума Баку мог ублажить свой народ коррупционными денежными конвертами (об этих конвертах достаточно подробно рассказывали подсудимые – бывшие руководители Министерства связи и информационных технологий Азербайджана), то более в бюджете средств на содержание гигантского чиновничьего и репрессивного аппарата нет.

До чего дошло, что пытавшие Мехмана Гусейнова полицейские потом ему же жаловались на низкие, всего 500 манат в месяц, заработные платы…

Так или иначе, но азербайджанское общество не то, что было в годы стабильного маната, выглядевшего успешнее даже американского доллара. Освобождения из тюрем осужденных на длительные сроки правозащитников Лейлы и Арифа Юнус, журналистов Рауфа Миркадырова и Хадиджи Исмаиловой, адвоката Интигама Алиева, экономиста Натика Джафарли и других ненавистных власти деятелей говорят о вынужденном пересмотре властью отношения к недовольному населению и требованиям Запада.

Статья отражае точку зрения автора

Бей Табун