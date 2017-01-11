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Картина дня

Первая пресс-конференция Трампа: "Доклад о компромате - ни на чем не основанная фальшивка"

Первая пресс-конференция Трампа

Первая пресс-конференция Трампа

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Избранный президент США Дональд Трамп 11 января проведет первую за последние 6 месяцев пресс-конференцию. Как ожидается, он сделает несколько важных заявлений:

  • о компромате, который якобы может быть на него о иностранных секретных служб
  • вмешательстве "русских хакеров" в избирательную кампанию президента США
  • о своей политике в отношении России
  • о том, были ли у кого-то из членов его команды контакты с Кремлем
  • своем бизнесе и о том, каким именно образом он отойдет от управления делами

Прямая трансляция пресс-конференции:

Сегодня же Сенат США начал рассматривать кандидатуру ставленника Трампа Рекса Тиллерсона на пост госсекретаря США. Что именно Тиллерсон думает о России и каким образом будет выстраивать отношения с Кремлем и считает ли Путина военным преступником - читайте на нашем сайте.

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