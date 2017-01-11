Первая пресс-конференция Трампа: "Доклад о компромате - ни на чем не основанная фальшивка"
Избранный президент США Дональд Трамп 11 января проведет первую за последние 6 месяцев пресс-конференцию. Как ожидается, он сделает несколько важных заявлений:
- о компромате, который якобы может быть на него о иностранных секретных служб
- вмешательстве "русских хакеров" в избирательную кампанию президента США
- о своей политике в отношении России
- о том, были ли у кого-то из членов его команды контакты с Кремлем
- своем бизнесе и о том, каким именно образом он отойдет от управления делами
Прямая трансляция пресс-конференции:
Сегодня же Сенат США начал рассматривать кандидатуру ставленника Трампа Рекса Тиллерсона на пост госсекретаря США. Что именно Тиллерсон думает о России и каким образом будет выстраивать отношения с Кремлем и считает ли Путина военным преступником - читайте на нашем сайте.
Показать комментарии