Туристическая трагедия Азербайджана

Руководитель Национальной администрации туризма Грузии Георгий Чоговадзе огласил статистику посещаемости Грузии туристами в 2016 году. В пятерке стран, граждане которых чаще посещали Грузию, первенство принадлежит Азербайджану (1 млн. 523 тыс. 75 человек). Видя данные цифры, наш гражданин может впасть в ступор. Ведь ни по природным показателям, ни по количеству культурных и исторических памятников Азербайджан не уступает соседу, азербайджанские чиновники с пеной у рта твердят о развитии туризма в стране. Почему же поток азербайджанцев в Грузию увеличивается с каждым годом? Почему иностранцы предпочитают Азербайджану Грузию?

«Основным фактором являются цены, они в Азербайджане намного выше», - заявил РадиоАзадлыг эксперт в сфере туризма Вели Велиев. «В Грузии турист не чувствует себя обманутым в ценах. Однако в Азербайджан турист второй раз не приезжает. Сейчас зимний сезон. Приведу пример: для отдыха на курорте Шахдаг нужны немалые деньги. Стоимость лыжного снаряжения (лыжи, куртка, брюки) составляет 53 маната. Безлимитное катание на канатной дороге – 16 манат. Обед на одного человека – 15 манат. То есть отдых на одного человека составляет 84 маната. А в зимнем курортном Бакуриани (Грузия) за лыжную экипировку турист платит 10 лари, и 5 лари за обед. Отдых обходится в 20 лари (приблизительно 16 манат – ред.).

Поездка в Бакуриани по турпакету с проживанием в отеле, транспортом, завтраком и экскурсией на 4 дня обойдется туристу в 100 долларов. Такой же турпакет в регионы Азербайджана стоит 260 манат. Естественно, туристы предпочтут Грузию.

Вторым важным фактором является качество услуг, которое у нас также не на высшем уровне. В этом плане Азербайджан и Грузия практически не отличаются друг от друга, но оба значительно уступают Турции. Кроме того, в Азербайджане не предусмотрена система хостелов и туристическая сфера не рассчитана на людей со средним и низким достатком. Конечно, в сфере туризма мы значительно проигрываем соседним Грузии и Турции», отметил эксперт.

«Основными причинами туристического потока из Азербайджана в Грузию являются дешевые цены и высокий уровень сервиса», - заявил эксперт-экономист Неймат Алиев. «В Азербайджане, напротив цены очень высокие и главная причина этого в неправильной туристической политике. Кроме того, в Азербайджане как и в других сферах, в туризме также царит монополия и монополисты зарабатывают деньги не на повышении качества услуг, а на повышении цен на услуги низкого качества. Высокая инфляция на уровне 35-40% и падение маната также способствуют повышению цен в туристическом бизнесе.

Думаю, богатые азербайджанцы используют свои туристические поездки для постепенного вывоза капитала за рубеж. В Азербайджане не выгодно вкладывать инвестиции ни в сферу услуг, ни в сферу предпринимательства, и люди вывозят капитал для работы за рубежом. Кроме того, в соседней Грузии в отличие от Азербайджана придают большое значение человеческому фактору, уважают права и свободы. Люди независимо от страны, которую они представляют, чувствуют себя в Грузии свободно. Какой турист приедет в туда где полицейские на улице избивают граждан дубинками? Ужасающая ситуация с правами человека в Азербайджане широко освещена на Западе и это не лучшая реклама для туризма. Если власти не пересмотрят ценовую политику и не изменят отношения к человеческому фактору, никаких подвижек в туристическом секторе ждать не стоит».

По информации Национальной ассоциации туризма, в 2016 году Грузии побывало 6 млн 350,8 тыс. иностранных визитеров, что на 7,6% больше по сравнению с 2015 годом. То есть туристов приехало больше, чем стране живет людей. В отличие от Грузии за прошедшие девять месяцев 2016 года число иностранных туристов, посетивших Азербайджан, составило 1 719 015 человек, говорится в сообщении министерства культуры и туризма, размещенном на его официальном сайте.

Салим Хагвердиев