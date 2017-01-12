Список неугодных «офшоров» оказался неполным

Правительство утвердило список офшорных зон, где не могут регистрироваться акционеры компаний, работающие на местном рынке ценных бумаг. Документ этот не просто принят с опозданием на целый год. Список не содержит ряда популярных офшорных зон. На каком основании он составлен – не понятно. Как правило, нормативные документы должны сопровождаться обоснованием, однако справки-обоснования к этому списку нет.

Получается, что правительство утвердило список офшоров, где не могут регистрироваться акционеры компаний, лицензированных на рынке ценных бумаг Азербайджана, и не удосужилось объяснить, почему в этот перечень вошли те или иные страны и зоны, а прочие в нем отсутствуют. Справка-обоснование представляет собой объяснение этих действий – она почему-то отсутствует, хотя по правилам составления такого рода документов должна быть. Можно ли в таком случае считать этот документ фикцией? На вопросы РадиоАзадлыг ответил экономист Акрам Гасанов.

- Чем вызвано появление этого документа, чему он служит?

- Речь идет о списке офшорных компаний, где не могут регистрироваться акционеры АО, получивших лицензию для работы на местном рынке ценных бумаг. Сама по себе лицензия для акционерных обществ на финансовом рынке подразумевает разрешение на деятельность банков, страховых компаний, небанковских организаций, эмиссионных компаний и фондов. В Азербайджане лицензии им выдает Палата по надзору над финансовыми рынками. Зачем нужны лицензии, разрешения на деятельность? Дело в том, что АО, представленные на кредитно-финансовом рынке, оперируют чужими деньгами, а потому государство должно жестко контролировать их деятельность.

К примеру, если речь идет о предприятии по выпечке хлеба, такая необходимость не столь сильна, потому что нет рисков. Соблюдение стандартов выпечки контролируют ответственные за это инстанции. Другое дело – акционерные общества финансового рынка. Когда государство выдает разрешение на деятельность такому АО, учитывается важный момент – это участники кредитного рынка, работающие с привлеченными деньгами. Эти компании оперируют чужими деньгами и всегда есть риск, что деньги будут присвоены, акционер может скрыться с чужим капиталом. Во всех законах о банках, небанковских организациях, страховой деятельности и рынке ценных бумаг имеются определенные требования к таким акционерам. Их личность имеет большое значение.

- Как правило, офшорные зоны скрывают информацию о владельцах компаний. Такие лица не могут получать лицензию на рынке ценных бумаг, не так ли?

- Ведь что такое «офшоры»? Это страны или территории, где действуют особые условия ведения бизнеса для иностранных компаний. Там низкие или нулевые налоги, простые правила корпоративной отчётности и управления, возможность скрыть настоящих владельцев бизнеса. Но мы понимаем, что низкие налоги не могут быть причиной запрета, потому что тогда пришлось бы полностью запретить офшоры. Отсюда следует, что главной причиной запрета является закрытость информации о владельцах офшорного бизнеса. Эти страны не выдают информацию о конечных владельцах компаний, и открывается окно для отмывания денег, туда могут перетекать средства азербайджанских компаний. Ограничения работы с офшорами существуют во всем цивилизованном мире. В Азербайджане тоже недавно был утвержден список офшоров, где не могут регистрироваться акционеры лицензированных на рынке ценных бумаг АО, однако сам список вызывает вопросы: зачем туда внесли Нидерландские острова, уже не являющиеся офшорной зоной? Непонятна логика составления этого списка – почему туда внесли одни офшоры, а другие нет?

- Значит ли это, что правительство нарушило законодательство о нормативных актах?

- Имеется конституционный закон о нормативных актах. В этом законе сказано, что любой нормативно-правовой акт должен сопровождаться обоснованием, которое объясняет содержание документа. Так, если вы зайдете на электронные сайты российских госорганов, там любой акт имеет при себе справку-обоснование. У нас такое обоснование требуется законом, но никогда не публикуются. В данном случае Кабмин должен был обосновать, почему включил в список одни офшоры, а других там нет. Иначе возникают сомнения в объективности этого документа.

- Это наводит на мысль о том, что документ был почему-то нужен, но правительство не удосужилось подойти к нему с должной ответственностью

- В мае 2015 года был принят закон «О рынке ценных бумаг». В соответствии со статьей 62 этого закона Кабмин должен был утвердить список офшоров, которые не могут присутствовать на рынке ценных бумаг. 14 июля 2015 года президент поручил Кабмину за три месяца – до октября утвердить такой список. Правительство опоздало на год, что не удивительно. Большинство президентских указов правительство выполняет с опозданием. Это устоявшаяся практика, что в очередной раз подтверждает - Кабмин не соответствует не только текущим требованиям, но и требованиям президента Азербайджана.

В процессе утверждения документ отсылается всем заинтересованным министерствам и те дают свои отзывы. В случае возражений одной из сторон, документ не принимается, начинаются обсуждения. В целом же это свидетельствует о слабости Кабинета министров, неумении прийти к консенсусу. Вполне возможно, что правительство не могло достигнуть консенсуса по вопросу офшоров потому, что не совпали олигархические интересы лиц, имеющих там собственные компании. Шел торг. Я не исключаю, что изначально этот документ включал все офшоры, но потом в результате торга список предстал в урезанном варианте.

Скажем, министр «А» предложил исключить определенные офшоры, а министр «Б» возразил против этого, предложив собственный вариант документа. Возможно, среди них нашелся министр «С», предложивший не путать личные интересы с общественными. Прошел год, и когда последнему понадобилось продвинуть собственный документ через Кабинет министров, начался торг: перед ним поставили условие – дать добро на документ. Это приблизительная схема развития событий.

Кабинет министров решением №1 от 6 января 2017 года утвердил список офшорных зон, где акционеры лицензированных для операций на рынке ценных бумаг Азербайджана лица не могут регистрироваться.

В чёрный список попали Ангилья, Антигуа и Барбуда, Багамские острова, Белиз, острова Кука, Гренада, Мальдивские острова, Науру, Антилы (Голландия), Панама, Самоа, Сент-Китс и Невис, Сейшелы, Вануату, Американские Виргинские острова.

Интересно, что в список не попали офшорные зоны без обмена налоговой информацией: ОАЭ, Багамские острова, Британские Виргинские острова, Лихтенштейн, Малазия, Сингапур и прочие, где оставили следы компании семьи президента Алиева и других высокопоставленных чиновников. Наличие таких компаний выявило расследование, проведенное организацией International Consortium of Investigative Journalists – ICIJ. Об этом частично говорится в материале: http://www.radioazadlyg.org/a/24947934.html

Татьяна Самойлова