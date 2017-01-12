Легче заплатить сотрудникам Госфонда, чем заполнить их декларацию

До 20 января азербайджанские налогоплательщики обязаны отчитаться о доходах за последний квартал и весь 2016 год. Заполнить и сдать налоговую декларацию можно и легко это сделать в электронном виде, посредством сайта Министерства налогов. Подавляющее большинство граждан-налогоплательщиков так и поступают. Неспособные по тем или иным причинам заполнить онлайн-декларации самостоятельно обращаются за помощью в районные управления Минналогов, в которых созданы специальные консультационные центры, где гражданам бесплатно помогают.

Правда, 10 января 2017 года не работал крупный такой Центр в Насиминском районе Баку. Как сказал автору этой статьи сотрудник Центра, Министерство не издало приказ о найме на работу специалистов, которые могли бы помочь гражданам. Некоторые из этих специалистов, кстати, маялись в здании Центра без дела. Столы к компьютерами пустовали, а недовольные граждане отправлялись за помощью в другой такой же Центр, рядом со станцией метро Н.Нариманов. Утром 12 января там у входа уже собралась плотная очередь недовольных налогоплательщиков, ожидая на холодной улице очереди.

За несвоевременное (в течение 20 первых дней следующего месяца, после истечения квартала) и неправильное оформление деклараций граждане могут быть оштрафованы на сумму 40 и более манат.

Наряду с выплатой налогов граждане обязаны платить обязательные страховые отчисления в Госфонд социальной защиты населения. В банках те и другие выплаты принимаются с удержанием 40 гяпик за банковские услуги. Но онлайн декларации в ГФСЗН составлены так, что далеко не каждый, владеющий навыками работы на компьютере, способен их заполнить. В отличие от налоговых деклараций, фактически такая же по смысловой нагрузке онлайн-декларация ГФСЗН требует вначале загрузить в компьютер налогоплательщика специальную программу, выставленную для пользователей в сайте ГФСЗН. А для того, чтобы предлагаемая программа успешно работала, в компьютер гражданина должна быть закачана определенная программа Word.

На этом мытарства не заканчиваются. Если налоговая декларация проста настолько, что для ее заполнения достаточно числами «забить» в электронной форме всего несколько пустых окон, то аналогичная онлайн-декларация от ГФСЗН пестрит вопросами и окнами, для работы с которыми необходимы знания на уровне чиновника того же самого Госфонда.

«Самостоятельное заполнение онлайн-декларации ГФСЗН не представляется возможным, настолько она сложная. Почему Госфонд защиты населения не скопирует простую программу и форму декларации, взяв у Министерства налогов? Можно даже уместить две эти декларации в одной, тем более что в обоих отчитывается один налогоплательщик, декларируя одни и те же цифры. Государство могло бы пойти еще дальше на пути облегчения бюрократических препон и принимало бы налоговые выплаты и отчисления в Госфонд единой суммой. В таком случае граждане не платили бы по 40 гяпик за каждую из двух банковскую услугу, - сказал РадиоАзадлыг работающий в сфере услуг предприниматель Фахри Самиров. Он, для того чтобы вовремя сдавать государству две онлайн-декларации, платит ежеквартально по 20 манат знакомому бухгалтеру.

До середины 2016 года в офисах Госфонда защиты населения работали специальные сотрудники, помогавшие гражданам заполнять эти декларации. Затем штат помощников был упразднен. Обязанность содействия гражданам возложили на других работников, которые настолько загружены в периоды получения отчетов, что не хотят еще и заниматься обслуживанием граждан. С другой стороны, некоторые налогоплательщики говорят, что помощь обращающимся в Госфонд там оказывается за отдельную плату, непредусмотренную уставом ГФСЗН.

В Ясамальском отделении Госфонда защиты населения с пониманием отнеслись к претензиям автора статьи, соглашаясь с тем, что применяемый в ГФСЗН онлайн-вариант декларации труден в заполнении. В 2016 году там говорили, что в Госфонде идет работа над облегчением этого варианта, но начался 2017-й год, а до сих пор применяется сложная форма онлайн-деклараций, недоступная большинству граждан. Люди решают эту проблему с помощью наличных средств, платя знаковым бухгалтерам или сотрудникам того же ГФСЗН, который придумал сложную и многим непонятную форму онлайн-отчетности. Не потому ли в Госфонде задерживается внедрение легкой и удобной декларации?

К сожалению, 12 января наши звонки в пресс-службу Госфонда соцзащиты населения по стационарному и мобильному телефонам, оставались без ответа. Этот факт также характеризует отношение ГФСЗН к нуждам населения и выполнению госпрограммы «Электронное правительство».

Бей Табун