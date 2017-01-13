Мехман Гусейнов дал показания в прокуратуре

Блогер Мехман Гусейнов 12 января, с 16:20 до 19.30 давал показания в Прокуратуре города Баку, по поводу пыток, которым он подвергся. Следователь Хафиз Алыев допросил Гусейнова в качестве потерпевшего.

Об этом сообщил сам Мехман Гусейнов.

Допрос проводился на основании обращения о том, что блогер подвергся пыткам. По его словам, он также прошел экспертизу.

Стоит отметить, что МВД также направило жалобу в прокуратуру для дачи правовой оценки действиям блогера.

Как отмечает МВД, Гусейнов в своем обращении представителям прессы «в целях введения общественности в заблуждение и нанесения ущерба имиджу полиции» озвучил необоснованные утверждения о том, что он, якобы, был похищен полицией, незаконно лишен свободы, подвергался пыткам.

Для правовой оценки действий Гусейнова, оклеветавшего полицию посредством обвинения ее в совершении тяжкого преступлении», МВД подало с ходатайство в Генпрокуратуру. По итогам расследования будет дана дополнительная информация, заявило МВД.

Блогер назвал заявление МВД смехотворным.

НАПОМИНАНИЕ

Блогер был задержан сотрудниками 22-го отделения Управления полиции Насиминского района Баку и доставлен в Насиминский районный суд.

Он обвинялся в неподчинении законным требованиям сотрудников правоохранительных органов - по статье 535.1 Кодекса об административных правонарушениях.

После освобождения, блогер заявил журналистам, что подвергся насилию со стороны полиции и при задержании и после.

Решением Насиминского районного суда, блогер Мехман Гусейнов был оштрафован на 200 манат. Помимо того, судья направил заявление о пытках на рассмотрение в прокуратуру.