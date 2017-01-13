HRW раскритиковала Евросоюз за совместные проекты с Азербайджаном

Евросоюз и ряд международных организаций предпочитают не обращать внимания на ухудшение ситуации с соблюдением прав человека в Азербайджане, делая акцент на совместные проекты в сфере энергетики, заявила международная правозащитная организация Human Rights Watch.

В докладе Human Rights Watch под названием World Report 2017 представлен анализ ситуации с соблюдением прав человека в более чем 90 странах. Правозащитники, в том числе, проанализировали ситуацию в Азербайджане, информирует портал «Кавказский узел».

В тюрьмах Азербайджана продолжают находиться 24 человека, преследуемых за критику правительства, отмечается в докладе Human Rights Watch, опубликованном на сайте организации. «Репрессии правительства угрожают выживанию гражданского общества в Азербайджане», - приводятся в отчете слова Георгия Гогия, директора организации по Южному Кавказу.

При этом некоторые международные партнеры Азербайджана «хотя и открыто осудили эти факты давления на независимых групп, однако каких-либо санкций не предприняли», подчеркивается в отчете HRW. В частности, правозащитники указали, что Евросоюз дал «зеленый свет» переговорам по новому всеобъемлющему соглашению о партнерстве с Баку, не выдвинув в качестве предусловия каких-либо ориентиров в области прав человека».