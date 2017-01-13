Азербайджанская полиция клянется, что никогда и никого не пытает

Покинув зал суда, освободившего его от заключения, 10 января блогер Мехман Гусейнов рассказал о пытках, которым подвергся в полиции. Он не первый, кто заявляет о жестоких пытках в органах полиции – “узники памятника” Гияс Ибрагимов и Байрам Мамедов, молодой активист Эльгиз Гахраман, десятки обвиняемых по “нардаранскому делу” выступали в судах, подробно описывая пережитые ими средневековые изуверства. Министерство внутренних дел отрицало эти обвинения. На этот раз сотрудник пресс-службы МВД Эхсан Захидов даже выступил перед журналистами, заявив, что Мехман лжет: “даже его дыхание лживое. В органах полиции не бьют и не пытают людей”.

МВД не ограничилось заявлением и обратилось в прокуратуру. “М.Гусейнов в своем заявлении представителям прессы озвучил безосновательные утверждения, направленные на введение общественности в заблуждение и подрыв репутации сотрудников полиции. В частности сказал, что был похищен сотрудниками полиции, его свобода ограничена незаконно, подвергался физическому и психологическому прессингу. МВД Азербайджана подало запрос в Генпрокуратуру для правовой оценки клевете М.Гусейнова на сотрудников полиции, обвиненных им в тяжком преступлении. О результатах расследования будет дана дополнительная информация», - говорится в заявлении МВД.

Блогер отреагировал на заявление МВД: “Министерство внутренних дел заявило, что в управлениях полиции пыток нет, и с гражданами они обращаются нормально, а я лгу. Да, они правы, может я вовсе сумасшедший? Наверное, снятые мной видеоролики тоже выдумка, а заснятые виллы, дворцы принадлежат немецким министрам. Зафиксированный мной полицейский и чиновничий произвол происходят не в Азербайджане, а в Европе. Может, мы живем в Азербайджане, который показывают по AzTV, и не знаем об этом? Прошу прощения, оказывается, в наших управлениях полиции гражданам дают конфеты и шоколад. А вслед за гражданами, вышедшими живыми из полиции, по народной традиции с пожеланием «Счастливого пути!» вслед окропляют землю водой”.

“Министерство внутренних дел хочет опровергнуть заявление Мехмана и с помощью прокуратуры пытается доказать отсутствие пыток”, - заявил РадиоАзадлыг адвокат блогера Эльчин Садыгов. “В ходатайстве МВД указано, что оно подано с целью защиты деловой репутации. В ст.23 Гражданского Кодекса АР говорится о защите деловой репутации юридических лиц, однако это относится к юридическим лицам, занимающимся предпринимательской деятельностью. Так как МВД не занимается предпринимательством и не работает в режиме конкуренции, то деловой репутации у него нет. Есть общая репутация, однако в законодательстве ничего не говорится об этом. Возможно, впоследствии МВД, используя ответ прокуратуры, подаст на М.Гусейнова в суд либо по 147 статье УК (клевета), либо в гражданском порядке. Это может быть запланированным шагом. Подача подобных ходатайств МВД в прокуратуру не предусмотрена законодательством, нет процедурных норм для этого. Это незаконное ходатайство, думаю, что прокуратура вынесет решение, отвечающее интересам МВД. Мехман Гусейнов прошел судебно-медицинскую экспертизу на наличие пыток, на экспертизу была также представлена его одежда. Кроме того, следователь Бакинской городской прокуратуры Хафиз Алиев взял у Гусейнова показания. В зависимости от хода следствия, если прокуратура займет позицию такую же, как МВД и постарается скрыть пытки, мы обратимся в суд”, - отметил адвокат.

Вечером 9 января Мехман Гусейнов был похищен на пересечении улиц братьев Мардановых и Ази Асланова несколькими неизвестными в гражданской одежде. Ему заломили за спину руки, закрыли руками рот и затолкнули в машину, надели на голову мешок. В полиции в течение нескольких часов его били, он был с мешком на голове, не мог дышать, из носа шла кровь. К нему была применена пытка электрошоком, не давали есть и пить, - сообщил блогер.

В МВД заявили, что 9 января 2017 года около 19:45 в отделение полиции поступила информация о том, что на пересечении улиц братьев Мардановых и Ази Асланова в Насиминском районе два человека нарушают общественный порядок. Не смотря на то, что прибывшие на место сотрудники полиции призывали этих лиц к соблюдению общественного порядка последние, не подчинившись их требованию, продолжали противозаконные действия. В районном управлении полиции, куда нарушители были доставлены, установили имена - Мехман Гусейнов и Акрам Тахмазов.10 января на А.Тахмазова и М.Гусейнова был составлен протокол по статье 535.1 (неповиновение законному требованию сотрудников полиции) и отправлен в суд вместе с собранными материалами. Решением суда А.Тахмазов в административном порядке был арестован сроком на 10 дней, а М.Гусейнов оштрафован на 200 манатов.

Салим Хагвердиев