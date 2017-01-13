Подорожание бензина – плохой социальный признак

В Азербайджане подорожал бензин европейского стандарта «AI-95 Premium» с 0,93 маната до 1,10 маната. Правительство объясняет тем, что самый дорогой бензин марки «AI-95 Premium» поступает в Азербайджан из-за рубежа (Румынии), так как собственной установки по выработке бензина такой марки нет, и предупреждает что цена этого бензина будет меняться (читай – повышаться) в зависимости от мировой стоимости 95-го бензина. В прошлом году госкомпания SOCAR обещала наладить с 2018 года на закупленном импортном оборудовании производственного собственного бензина с 95-м октановым числом. В «успокаивающем сообщении» теперь об этом не напоминают.

Топливо дешевых марок (92-й и солярка) дорожать не будут, так как производятся в Азербайджане, - радуют азербайджанцев. Никто, естественно, этому не верит, ведь товары местного производства у нас всегда дорожали - хлеб и масло, например. Так же и с бензином. Народ по этому поводу придумал примету: если обещают не поднимать цену на что-то, это следует читать наоборот - стоимость обязательно повысится.

В азербайджанских СМИ, финансируемых государством, появились публикации, оправдывающие решение о повышении стоимости бензина. Информационный портал Report уверяет, что новые цены коснутся только пользователей автомобилями класса люкс. И сразу в социальных сетях появились гневные замечания азербайджанских водителей, использующих автомобили эконом-класса: Mazda, Volkswagen, BMW и другие.

Как быть тем, кому «не повезло» с выбором марки автомобиля? Владелец Volkswagen К.Алиев говорит РадиоАзадлыг, что до повышения стоимости 95-го бензина он иногда покупал бензин с октановым числом 92. В прошлом месяце его Tiguan выразил острое недовольство – на приборной панели зажегся предупреждающий сигнал chek ingine, так как в руководстве эксплуатацией автомобиля указано на недопустимость применения бензина с октановым числом менее 95. После того, как владелец залил бензин марки «Премиум», тревожный огонек исчез.

В азербайджанских провинциях владельцы старых Volkswagen-Passat используют только 92-й бензин, так как в районных заправочных станциях 95-й бензин найти трудно, да и лишних денег в провинциях у населения нет. На всех таких машинах постоянно горит chek ingine. Водители не обращают на нее внимания и другим советуют не обращать. Некоторые покупают автомобиль с этим предупреждением. Однако специалисты говорят, что эксплуатация автомобиля с применением бензина худшего качества обязательно ухудшает работу двигателя и других механизмов автомобиля. Оплата дорогостоящего ремонта обойдется дорого, съев всю экономию водителей.

Подорожание бензина - событие, прямо влияющее на социальное недовольство населения, так как за бензином тянутся цены на товары и услуги. Бывало, что в других странах за ростом цены бензина вспыхивали массовые недовольства. 5 января в Мексике протесты против резкого (на 20%) повышения стоимости на весь бензиновый ряд переросли в грабежи магазинов и аресты погромщиков. В Азербайджане, как видно, учли опыт Мексики и предпочитают поднимать цену понемножку, чтобы было незаметно.

Ясно, что повышение стоимости бензина вызвано острой нехваткой бюджетных средств. В общем, это и не скрывается. Азербайджанское правительство могло бы найти недостающие бюджетные средства в другом месте. Хотя бы не проводить дорогостоящие международные спортивные и прочие международные мероприятия. В 2017 году на оплату второй после 2016-го года автогонки «Формула-1» и Исламских спортивных игр в Баку будет затрачено 140 млн долларов, изъятых из азербайджанского бюджета. Власти могли бы уже догадаться, что для положительного имиджа страны и успешной внешней политики необходимы не пижонские мероприятия с оплатой всех расходов приезжающих, а полноценная демократия внутри государства.

Бей Табун