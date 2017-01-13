'На то он и монополист, что поднял цену своего бензина'

С вечера 12 декабря столичные заправочные станции подняли цены на бензин европейского стандарта AI-95 Premium с 0.95 маната до 1.05 манатов. Подорожание импортной марки последовало вслед за решением Центробанка снять ограничения с курса продаж валюты банками. В результате стоимость импортного бензина мгновенно отреагировала на «свободное плавание» маната.

Источники в Госнефтекомпании объяснили причину подорожания бензина этой марки тем, что он ввозится в Азербайджан из других стран. Цены на Aİ-95 будут расти и дальше, подстраиваясь под курс азербайджанской валюты и мировые цены на премиумные бензины.

Важный момент – цена подорожавшего Aİ-95 не контролируются Тарифным (ценовым) советом, а находятся в прямой зависимости от мировых цен и валютного курса. Этот бензин соответствует автомобилям стандарта «Avro-4». По официальным данным, он импортируется из Румынии.

Стоимость прочего топлива пока остается на прежнем уровне - бензин марки Aİ-92 по-прежнему стоит 0,7 маната, цена дизеля составляют 0,6 маната.

Цены на прочие марки бензина пока не поменялись и зависят от Тарифного совета

Местные эксперты отреагировали на рост цен постами в социальных сетях. «Тарифный совет не влияет на стоимость премиумного бензина этой марки. Казалось бы, цены на эту марку бензина должны формироваться в свободном режиме и конкурентной среде. Но надо войти в положение и принять, что конкуренция в Азербайджане существует, разве что на свадебных танцах. Aİ-95 ввозит одна компания, и она определяет цену, соизмеряя собственные интересы с валютным курсом и прочими обстоятельствами. Цены на прочие марки бензина пока не поменялись и зависят от Тарифного совета. В целом же подорожание Aİ-95 может привести к росту тарифов на Aİ-92. Думаю, что это решение подтолкнет дальнейший рост цен», - написал в социальной сети Facebook экономист Натиг Джафарли.

Рост топливных тарифов чреват сильным ценовым витком и ухудшением материального положения населения

Напомним, что с повышением тарифов на газ и свет в ноябре прошлого года многие эксперты предвидели рост тарифов на топливо уже в январе этого года. «Решение Тарифного Совета о росте цен на газ и электричество будет иметь психологические и экономические последствия, начнется новая волна роста цен начнется новая волна роста цен» - отмечал экономист Губад Ибадоглу. Вполне вероятно, что в ближайшем будущем будут решения по поводу цен на воду, бензин и другие топливные продукты, цены на которые регулируются. Увеличение тарифов не имеет под собой объективных причин, но вызвано сохранением монополий в экономике и снижением нефтяных доходов, считает ученый. В свою очередь рост топливных тарифов чреват сильным ценовым витком и ухудшением материального положения населения.

Ввоз бензина марок АИ-92 и АИ-95 в Азербайджан освобожден от уплаты таможенной пошлины. Директор Центра нефтяных исследований, эксперт-экономист Ильхам Шабан отметил, что на азербайджанском рынке цены на бензин регулируются на основе решения Тарифного совета. Другими словами, все нефтяные компании обязаны реализовать нефтепродукты внутри страны на основе установленных Тарифным советом цен.

Нефть приобретается на централизованных нефтяных базах, которые также реализуют нефть по установленным Тарифным советом ценам. Эксперт не прогнозирует повышения цен на бензин в Азербайджане.

Татьяна Самойлова