Повышение цены 95-го бензина коснулось всех

С 12 января в стране введен плавающий курс маната, а из-за разницы в курсе маната с долларом и евро цены на импортный бензин выросли. Стыдно, что Азербайджан, хвастающий тем что «обеспечивает топливную независимость Европы», до сих пор не научился производить бензин 95-й марки на своих заводах и привозит его из Румынии. Правительственные газеты пытались успокоить граждан, утверждая, что новые цены ударят только по богачам, ездящим на дорогих автомобилях, потребляющих этот бензин. Но по оценкам SOCAR, годовой спрос на бензин марки AИ-95 составляет приблизительно 25 тыс. тонн, а по другим данным каждый третий автомобиль в стране ездит, или должен ездить на 95-м бензине. Разумеется, далеко не каждый третий автомобилист в Азербайджане может называться нуворишем.

РадиоАзадлыг провело опрос среди жителей столицы с целью узнать, кого ударит очередное подорожание бензина?

“На телеканале АзТВ говорят, что повышение цены на бензин не отразится на простых гражданах. АИ - 95 заливают только миллионеры. Но это не так. Подорожание ударит по всем”, - сказал Эльчин Мисиров.

Таксист Вугар Алиев заявил РадиоАзадлыг, что не использует для своей машины бензин марки AИ-95: “Этот бензин используют в основном владельцы внедорожников. Пусть они и думают. Но несмотря на это, я, скорее всего, подниму цену за проезд. Причина не в стоимости бензина, а в том, что поднялись цены практически на все. Я же должен кормить семью”, - восклицает Алиев.

Орхан Асланов думает, что большую роль в подорожании бензина сыграл не курс доллара: “Дело не в долларе. Помните, в конце года, когда поднялись цены на газ и электроэнергию, чиновники заявили, что богатые люди должны платить больше. То же самое и в этой ситуации. Бензин марки AИ-95 используют владельцы “джипов”. Они смешивают его с бензином марки AИ-92, и это дает им хорошую скорость и мягкий ход. Думаю, что подорожание бензина ударит больше по богачам”.

Житель Баку Сабухи Ахундов возмущен ростом цен на бензин: “Чем больше мы жалуемся на SOCAR, тем больше они издеваются над нами. Это подорожание просто издевательство. Когда цена на нефть падает, они стоимость бензина поднимают. Цена нефти растет – бензин не дешевеет. Во всем мире цены на бензин снижаются, а у нас растут и достигли чуть ли не цен в странах, не производящих бензин”.

Примечательно, что в течение 10 лет цена бензина марки AИ-95 выросла на 45 гяпик. 6 января 2007 года литр бензина стоил 0,6 манат за 1 литр, 3 декабря 2013 года – 0,8 манат за 1 литр, 4 апреля 2014 года – 0,93 манат за 1 литр, на сегодняшний день цена бензина составляет 1,05 манат. Притом, что ни в 2013, ни в 2014 году не было даже намека на девальвацию маната, он стоил дороже доллара – курс колебался в пределах 0,78-0,8 маната за 1 доллар.

В других странах цены на бензин марки AИ-95 такие: Венесуэла - 0,013 евро; Саудовская Аравия – 0,22 евро, Бахрейн – 0,26 евро, Кувейт – 0,32 евро, Туркменистан – 0,3 евро, Казахстан – 0,4 евро, Россия – 0,61 евро, Эквадор – 0,61 евро, Украина – 0,86 евро, Армения – 0,72 евро, Грузия – 0,75 евро.

Салим Хагвердиев