Джамиль Гасанлы: «Главным препятствием реформам является Ильхам Алиев»

Усиление обороноспособности страны, встреча Кабинета Министров, посвященная результатам 2016-го года, увеличение контроля над доходами и расходами крупных государственных компаний являются основными темами медии на сегодня.

БОЛЬШАЯ ПОБЕДА

В газете “Азербайджан” была опубликована статься под названием “Обороноспособность Азербайджана возросла еще больше”. Автор пишет, что на встрече Кабинета Министров, посвященной результатам 2016-го года, глава государства Ильхам Алиев высоко оценил силу Азербайджанской армии: “В апреле 2016-го года Азербайджанское государство и армия Азербайджана нанесли серьезные удары по оккупантам. В ответ на очередную военную провокацию Армении, азербайджанская армия перешла в контрнаступление и освободила тысячи гектаров захваченных земель”.

В статье отмечается, что президент Ильхам Алиев после этих сражений нанес визит к фронтовым регионам и встретился с населением, живущим здесь: “Встреча господина Ильхама Алиева с населением, живущим в 200 метрах от линии соприкосновения, военными, стоящими в окопах, является показателем смелости и мужества президента Ильхама Алиева как Главным Военнокомандующим”. Автор указывает, что во время апрельских сражений противоположной стороне были нанесены серьезные удары как по технике, так и по живой силе противника.

В статье также была дана информация об оружиях и их назначениях, производимых Министерством Военной Промышленности. В материально-техническом отношении оборонная мощь страны возрастает с каждым годом: “Сегодня каждый гражданин уверен, что азербайджанская армия во главе с Главнокомандующим армии Азербайджана президентом Ильхамом Алиевым в любой момент способна освободить наши земли!”.

ДЖАМИЛЬ ГАСАНЛЫ “В СТРАНЕ ЕСТЬ СЕТЬ РАЗБОЙНИКОВ”

На сайте Azadliq.info можно прочитать статью под следующим названием “Последнее совещание еще раз показало, что на пути к реформам главной помехой является сам Ильхам Алиев”. В запись были включены слова председателя Национального Совета Джамиля Гасанлы, высказанные на совещании, посвященном совещанию Кабинета Министров, проведенном на днях. Джамиль Гасанлы пишет, что это совещание само показывает, до какой катастрофической черты дошла ситуация в стране: “Самая большая проблема в том, что управляющие этой страной видят эту реальность, но не хотят вытащить страну из данной ситуации”.

Председатель Национального Совета отмечает, что в результате ведения ошибочной политики ежедневный доход почти половины работающих и большей части пенсионеров в стране снизился до 2-3 долларов. По словам председателя Национального Совета только этот факт является показателем того, в какой плачевной ситуации находится страна. Автор также отвечает на мышление “Ильхам Алиев не сможет проводить реформы с этой командой”, сформировавшееся в обществе: “Некоторые люди, которые касаются удручающей ситуации в стране, говорят, что господин Ильхам Алиев не сможет провести реформы с этой командой.

Но последнее совещание еще раз показало, что на пути реформ главным препятствием является не команда, а сам Ильхам Алиев”. Д.Гасанлы пишет, что факты коррупции являются делом не только министров: “Значит это была сеть для кражи средств бюджета и посредством ограбления, привести страну к нынешнему плачевному состоянию, и эта сеть до сих пор существует. Как так получается, что министр на протяжении 10 лет каждый месяц получает пакет в размере 300 тыс., передает вдвойне больше другому министру, но президент ничего об этом не знает?”. Председатель Национального Совета считает бессмысленным оскорблять независимых экономистов, вместо того, чтобы отвечать на эти вопросы на совещании.

ЕСЛИ БЫ БЮДЖЕТ НЕ БЫЛ В ТЯЖЕЛОМ ПОЛОЖЕНИИ

Если бы бюджет Азербайджана не оказался в таком тяжелом положении, то ни о какой экономии и речи бы не шло, сказал Echo.az экс-заместитель министра экономики, заслуженный государственный служащий Азербайджана Октай Ахвердиев. «Сейчас же бюджету нужны деньги, в силу того, что цены на нефть остаются низкими. Поэтому Кабинет министров Азербайджана утвердил правила составления смет доходов и расходов крупных государственных компаний, а также порядок мониторинга исполнения данных смет. Но за всем этим должен быть строгий контроль, иначе добиться нужных результатов не удастся,» — подчеркнул Ахвердиев. По его словам, в целом более действенных результатов можно было бы добиться, если ряд государственных компаний сделать частными. «Государственные предприятия фактически должны государству. А государство имеет один «карман». Например, SOCAR на сегодняшний день собрала большие долги, немало денег задолжали AZAL, коммунальные структуры. Если бы они все выплатили свои долги, то бюджет пополнился бы на несколько миллиардов,» — отметил Ахвердиев. «Единственный выход из положения — это сделать ряд государственных компаний частными, то есть приватизировать их. Стоит отметить, что все частные компании совершенно дисциплинированно выплачивают свои налоги, чего не скажешь о государственных», — сказал он. По его словам, еще в советское время сметы доходов и расходов крупных государственных компаний строго контролировались, и тем самым, удавалось избежать хищения финансовых средств. Между тем кабинет министров Азербайджана утвердил правила составления смет доходов и расходов крупных государственных компаний, а также порядок мониторинга исполнения данных смет, говорится в решении Кабмина, опубликованном в официальной печати. В список крупных госкомпаний, обязанных составлять и предоставлять правительству сметы доходов и расходов, вошли SOCAR (Гонефтекомпания Азербайджана), ОАО «Азерэнержи», ЗАО «Азербайджанские авиалинии» и «Азербайджанские железные дороги», ОАО «Азерсу» и «Азеришыг», ЗАО «Азербайджанское Каспийское морское пароходство» и «Бакинский метрополитен», ОАО «Азербайджанское мелиорационное и водное хозяйство» и ЗАО «Бакинский международный морской торговый порт». Кроме того, в список также включены структуры, находящиеся в подчинении Министерство связи и высоких технологий Азербайджана — ОАО «Азеркосмос», ООО «Азтелеком» и «Азерпочт» и ПО «Бакинская телефонная связь». Согласно решению, крупные госкомпании должны представить предварительные проекты смет доходов и расходов на каждый следующий год до первого июля текущего года секретариату специально созданной комиссии.

“ДОЛЛАР МОГ ПРИБЛИЗИТЬСЯ К 3 МАНАТАМ...”

В газете “Bizim Yol” привлекает внимание статья под названием ““Черный рынок” будет ликвидирован, нехватка доллара будет устранена”. Эксперты, давшие интервью газете, говорят, что перевод 7,5 млрд манат из Нефтяного фонда в Центральный Банк был принужденным шагом. Правительство пожертвовало денежные резервы ради макроэкономической стабильности.

Эксперт Натиг Джафарлы считает этот шаг верным и предполагает, что это восстановит место Центрального Банка на рынке валют. По его словам нахождение Нефтяного Фонда на рынке в качестве единственного игрока привело к ажиотажу: “Мы это видели на протяжении последних двух месяцев - снизилась продажа валют, ограничились возможности выхода к валюте. Это и привело к серьезным осложнениям в стране. Потому что отсутствие доступности к валюте привело к образованию “Черного рынка”. А это совсем не хорошее явление”. По его мнению, правительство не хочет, чтобы доллар переходил двухманатный барьер. Поэтому этот шаг послужит образованию стабильности на финансовом рынке на некоторое время. Н.Джафарли отметил, что если банки начнут продажи валют, то “черный рынок” исчезнет

По мнению эксперта Экрема Гасанова это также положительное явление. В противном случае доллар мог приблизиться к 3 манатам: “Мы больше не увидим таких тяжелых сценариев. Правда, девальвация маната неизбежна, и он будет постепенно падать. Но никакой серьезной и резкой девальвации не будет”.