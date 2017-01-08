Али Керимли: случай с Нурай - показатель легитимизации насилия в стране

В Губе случай физического насилия в отношении 10-летней Нурай на глазах у «стражей закона» и с их участием является показателем легитимизации физического насилия в стране.

Так прокомментировал председатель ПНФА Али Керимли случай в Губе.

«Всех нас взволновало физическое насилие в отношении 10-летней Нурай на глазах у «стражей закона» и при их участии. Эта ужасная сцена является показателем легитимизации насилия в стране», сказал председатель ПНФА.

Oн подчеркнул, что насилие охватило все области.

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«В армии наши дети подвергаются насилию со стороны более сильных. В тюрьме и в полицейских управлениях насилия и пытки являются обычным делом. Европейский суд выносил десятки решений в связи со случаями пыток в госорганах, подтвердил факты пыток, однако власти Азербайджана не наказали ни одного применившего пытки», подчеркнул политик.

Али Керимли добавил, что власти всегда поддерживают пытавших и тех, кто применяет силу.

«Потому что самое большое насилие применяет сама власть. В стране, где признается «право» сильного, где легитимными становятся законы джунглей, жертвами насилия могут быть и 10- летние девочки. В стране необходимы коренные преобразования», отметил Али Керимли.

В 2009 году Губинский суд принял решение, согласно которому 10-летняя Нурай Байрамзаде должна быть отобрана у своей тети Мехрибан Эльдаровой и передана отцу девочки Авазу Байрамзаде.

Несмотря на то, что противоположная сторона обратилась с жалобой в Апелляционный и Верховный суды, решение суда первой инстанции было оставлено в силе.

В декабре 2017 года во время исполнения решения судоисполнители районного суда применили силу в отношении не желавшей возвращаться к отцу 10-летней Нурай Байрамзаде и ее тети Мехрибан Эльдаровой. В связи с этим насилием в Интернет распространено видео, которое стало причиной серьезного общественного резонанса в соцсетях.