Таможенный Комитет: Российские водители угрожали таможенникам, а потом... - ВИДЕО

Таможенный Комитет: Проблема решена

Государственный Таможенный Комитет Азербайджана выразил отношение к сообщениям о том, что следующие из Ирана в РФ грузовые автомобили с сельхозпродукцией задерживаются на грузовом терминале Астаринского таможенного управления.

В сообщениях утверждается, что транспортные средства остановлены необоснованно и что с водителей вымогаются незаконные платежи.

Как пишет АПА, в сообщении ГТК говорится, что причиной временного задержания грузовиков, большинство которых зарегистрированы в Дагестане,является создание помех таможенной проверке со стороны водителей:

«Несмотря на то, что водителям неоднократно было разъяснено соответствующее законодательство Азербайджанской республики, они под разными предлогами пытались помешать осуществлению таможенной проверки, а также стали угрожать созданием проблем транспортным средствам, следующим в РФ из Азербайджана».

«Согласно таможенному законодательству Азербайджанской республики, соответствующий таможенный орган при надобности может проводить проверку грузов и транспортных средств. А утверждения о требовании незаконных выплат абсолютно не соответствуют действительности.

В результате разъяснительной беседы с водителями проблема уже устранена, грузовые транспортные средства продолжили путь в пункты своего назначения после проведения таможенной проверки в соответствии с законодательством», - говорится в информации ГТК.

***

С 5 января в грузовом терминале в Зоне Контроля на Астаринской Таможне стоят около 200 грузовых автомобилей, в основном российских.

Грузы машин, следующих из Ирана в Россию, в основном состоят из сельскохозяйственной продукции. Таможня хочет проверить грузы, а водители не соглашаются.

Водители сказали РадиоАзадлыг, что азербайджанская сторона не желает проверять груз в соответствии с законом.

Водитель, гражданин России Муртуза Алиев говорит, что они не против досмотра груза:

“Это самоуправство. Пусть дадут нам Акт, а потом досматривают”

«Пусть Акт составят, предъявят нам, а потом досматривают. Мой груз должен храниться при температуре -4 градуса. А здесь температура выше +10 градусов. Если груз испортится, кто будет отвечать? И Акт не дают. Это самоуправство».

Один из водителей Магомед Джаббаров так объясняет ситуацию:

“Стоим в терминале. Не понимаем, что происходит. Чего хотят понятно.”

Официальный представитель терминала считает, что проверки вполне законны:

“Акты будут выданы после проверки.”

“Груз должен быть проверен. После проверки акты будут выданы.”

Бывший сотрудник таможни Эльман Гусейнов говорит, что проверка транзитного груза в одностороннем порядке противозаконна:

«Для проверки транзитного груза создается комиссия, иранская сторона должна быть проинформирована о проверке груза. Должна быть озвучена причина проверки груза. Требовать дополнительные деньги неправильно, поскольку между Ираном и Россией имеется соглашение, все происходит на основании данного соглашения. На самом деле происходящее здесь больше похоже на самоуправство. Если ищут наркотики, то операция должна быть проведена на законном основании.»