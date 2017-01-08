Таможенный Комитет: Российские водители угрожали таможенникам, а потом... - ВИДЕО
Таможенный Комитет: Проблема решена
Государственный Таможенный Комитет Азербайджана выразил отношение к сообщениям о том, что следующие из Ирана в РФ грузовые автомобили с сельхозпродукцией задерживаются на грузовом терминале Астаринского таможенного управления.
В сообщениях утверждается, что транспортные средства остановлены необоснованно и что с водителей вымогаются незаконные платежи.
Как пишет АПА, в сообщении ГТК говорится, что причиной временного задержания грузовиков, большинство которых зарегистрированы в Дагестане,является создание помех таможенной проверке со стороны водителей:
«Несмотря на то, что водителям неоднократно было разъяснено соответствующее законодательство Азербайджанской республики, они под разными предлогами пытались помешать осуществлению таможенной проверки, а также стали угрожать созданием проблем транспортным средствам, следующим в РФ из Азербайджана».
«Согласно таможенному законодательству Азербайджанской республики, соответствующий таможенный орган при надобности может проводить проверку грузов и транспортных средств. А утверждения о требовании незаконных выплат абсолютно не соответствуют действительности.
В результате разъяснительной беседы с водителями проблема уже устранена, грузовые транспортные средства продолжили путь в пункты своего назначения после проведения таможенной проверки в соответствии с законодательством», - говорится в информации ГТК.
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С 5 января в грузовом терминале в Зоне Контроля на Астаринской Таможне стоят около 200 грузовых автомобилей, в основном российских.
Грузы машин, следующих из Ирана в Россию, в основном состоят из сельскохозяйственной продукции. Таможня хочет проверить грузы, а водители не соглашаются.
Водители сказали РадиоАзадлыг, что азербайджанская сторона не желает проверять груз в соответствии с законом.
Водитель, гражданин России Муртуза Алиев говорит, что они не против досмотра груза:
“Это самоуправство. Пусть дадут нам Акт, а потом досматривают”
«Пусть Акт составят, предъявят нам, а потом досматривают. Мой груз должен храниться при температуре -4 градуса. А здесь температура выше +10 градусов. Если груз испортится, кто будет отвечать? И Акт не дают. Это самоуправство».
Один из водителей Магомед Джаббаров так объясняет ситуацию:
“Стоим в терминале. Не понимаем, что происходит. Чего хотят понятно.”
Официальный представитель терминала считает, что проверки вполне законны:
“Акты будут выданы после проверки.”
“Груз должен быть проверен. После проверки акты будут выданы.”
Бывший сотрудник таможни Эльман Гусейнов говорит, что проверка транзитного груза в одностороннем порядке противозаконна:
«Для проверки транзитного груза создается комиссия, иранская сторона должна быть проинформирована о проверке груза. Должна быть озвучена причина проверки груза. Требовать дополнительные деньги неправильно, поскольку между Ираном и Россией имеется соглашение, все происходит на основании данного соглашения. На самом деле происходящее здесь больше похоже на самоуправство. Если ищут наркотики, то операция должна быть проведена на законном основании.»
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