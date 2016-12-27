Пенсии выдаются, выстроились длинные очереди...

Началась выдача пенсий и зарплат в Астаринском районе. Одновременная выдача обеих выплат создала огромные очереди перед банкоматами.

Наблюдается ежемесячная задержка выдача пенсий. Выдача декабрьских выплат попала на конец месяца. Если раньше, выплата пенсий в южных районах Азербайджана осуществлялась 15-16 числа каждого месяца, то сейчас наблюдается задержка на 10-12 дней.

Пенсионер Файиг Джафарзаде говорит, что задержка пенсий перед новым годом - нехороший показатель. Есть люди, которые живут на эти деньги.

КАЗНА ПУСТА

Житель района, экономист Видади Мирзаев считает, что пенсии могут выдаваться с более ощутимыми промежутками: «Казна пуста. Если правительство начало продавать золото, уже все ясно. Когда дома нет денег, ты вынужден продавать золотые украшения. С этой точки зрения, власти можно понять. Я так понимаю, в следующем году, наше экономическое положение будет совсем не радостным. Возможно, население месяцами не будет получать пенсии. Но, будем надеется на лучшее».

Еще в прошлом году мы спросили причину задержки выдачи пенсий в Астаринском отделении Фонда Социальной Защиты при министерстве Труда и Соцзащиты Населения. Тогда нам сообщили, что средства еще не сели на счет.