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Картина дня

В Астаре 'заново изобрели велосипед'

В Aстаре 83-летний Ходжат Юсубов ездит на велосипеде

В Aстаре 83-летний Ходжат Юсубов ездит на велосипеде

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«С ноября 1958 года я езжу на велосипеде, мне 83 года. Езжу на велосипеде и не жалуюсь на здоровье. Порой в день проезжаю 20 км, из села в город. Если бы не было велосипеда, то мне пришлось бы ежедневно тратить на дорогу 1 манат. На это моей пенсии не хватит. Я каждый день приезжаю в город, делаю покупки и возвращаюсь домой. Дочь моя живет в другом селе, до которого 20 км, я и туда езжу на велосипеде. Среди молодежи на велосипеде ездят многие».

B нашем селе более 100 человек ездят на велосипедах

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Житель села Гапычимехелле Aстаринского района Ходжат Юсубов говорит, что велосипед выгоден бедности:

Astara, velosiped mağazası

Astara, velosiped mağazası

«Велосипед товар для бедных. Он и для здоровья полезен и экономичен. В Азербайджане на велосипедах ездят из-за нужды, жить трудно. Покупаю один велосипед за 150-170 манат, потом езжу на нем лет 10. По мере того, как жить становится сложнее, число велосипедистов растет. Только в нашем селе на велосипедах ездят более 100 человек. Раньше так не было. От села Гапычимехелле до нас 5 км. Порой бывает так, что приезжаю сюда дважды».

“На велосипедах возят даже сено и дрова

Ходжат Юсибов говорит, что велосипеды используют даже в хозяйстве:

«Есть такие люди, которые пересели с велосипеда на Мерседес, а сейчас вновь возвращаются к велосипеду. На велосипедах возят сено, дрова и прочее, велосипед – это мои вторые ноги. Ни горючего не требует, ни затрат».

Если раньше в районах лишь 1-2 магазина продавали велосипеды, то теперь число таких магазинов более 10-ти.

По словам предпринимателя Видади Мирзоева, занимающегося продажей велосипедов, в продаже имеются велосипеды, произведенные в различных странах:

Astara, İşadamı Vidadi Mirzəyev

Astara, İşadamı Vidadi Mirzəyev

«И в советское время велосипед использовали как транспортное средство, вождение велосипеда положительно сказывается на здоровье. Малоимущие отдают предпочтение китайским велосипедам из-за их цены. Есть велосипеды, производимые в России, Иране, других странах. Цены разные – 160 манат 200 манат. Самыми качественным считаются немецкие велосипеды».

“Спрос на велосипеды вырос

По словам предпринимателя, несмотря на кризис в стране, спрос на велосипеды вырос:

«Спрос вырос. Покупают велосипед и для здоровья, и как транспортное средство. Это дешевый вид транспорта. Предположим, что ты садишься в свой автомобиль и едешь на рынок. Нужен бензин, а значит и деньги. Зато велосипед не требует никаких затрат, это помощь семейному бюджету».

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В Астаре имеется магазин запчастей для велосипеда. Владелец магазина Адыль Мирзоев говорит, что это единственный в этом регионе специализированный магазин по продаже запчастей для велосипедов:

“Велосипед полезен и для здоровья, и для кармана

«Раньше такого магазина не было. В течение 12-13 лет я продавал велосипеды. После того, как велосипеды подорожали, стал продавать запчасти. Велосипед полезен и для здоровья, и для кармана. Бывают и такие, которые приходят ко мне по совету врачей. Спрашивают, какой велосипед купить».

По словам предпринимателя, через 3-4 года число пользующихся велосипедом вырастит в 2-3 раза. Он считает, что велосипед – это транспорт на все времена.

Prezident İlham Əliyev, İsmayıllı velosiped zavodunun ilk istehsalını sınaqdan çıxarır, 10 avqust 2016

Prezident İlham Əliyev, İsmayıllı velosiped zavodunun ilk istehsalını sınaqdan çıxarır, 10 avqust 2016

“İSMA BİKES

Когда президент совершил в августе прошлого года поездку в Исмаиллинский район, он принял участие в открытии завода “İSMA BİKES” по производству велосипедов.

Предприятие оснащено оборудованием производства Болгарии, Дании, Нидерландов, Китая и Турции. По предоставленной информации, производительная мощность завода должна была составить до 30 тысяч велосипедов в год. Там предполагалось производить велосипеды 5-ти видов. Однако в настоящее время завод бездействует.

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