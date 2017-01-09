В Астаре 'заново изобрели велосипед'

«С ноября 1958 года я езжу на велосипеде, мне 83 года. Езжу на велосипеде и не жалуюсь на здоровье. Порой в день проезжаю 20 км, из села в город. Если бы не было велосипеда, то мне пришлось бы ежедневно тратить на дорогу 1 манат. На это моей пенсии не хватит. Я каждый день приезжаю в город, делаю покупки и возвращаюсь домой. Дочь моя живет в другом селе, до которого 20 км, я и туда езжу на велосипеде. Среди молодежи на велосипеде ездят многие».

“B нашем селе более 100 человек ездят на велосипедах”

Смотрите также: Исмаиллинские велосипеды выходят на рынок ​

Житель села Гапычимехелле Aстаринского района Ходжат Юсубов говорит, что велосипед выгоден бедности:

«Велосипед товар для бедных. Он и для здоровья полезен и экономичен. В Азербайджане на велосипедах ездят из-за нужды, жить трудно. Покупаю один велосипед за 150-170 манат, потом езжу на нем лет 10. По мере того, как жить становится сложнее, число велосипедистов растет. Только в нашем селе на велосипедах ездят более 100 человек. Раньше так не было. От села Гапычимехелле до нас 5 км. Порой бывает так, что приезжаю сюда дважды».

“На велосипедах возят даже сено и дрова”

Ходжат Юсибов говорит, что велосипеды используют даже в хозяйстве:

«Есть такие люди, которые пересели с велосипеда на Мерседес, а сейчас вновь возвращаются к велосипеду. На велосипедах возят сено, дрова и прочее, велосипед – это мои вторые ноги. Ни горючего не требует, ни затрат».

Если раньше в районах лишь 1-2 магазина продавали велосипеды, то теперь число таких магазинов более 10-ти.

По словам предпринимателя Видади Мирзоева, занимающегося продажей велосипедов, в продаже имеются велосипеды, произведенные в различных странах:

«И в советское время велосипед использовали как транспортное средство, вождение велосипеда положительно сказывается на здоровье. Малоимущие отдают предпочтение китайским велосипедам из-за их цены. Есть велосипеды, производимые в России, Иране, других странах. Цены разные – 160 манат 200 манат. Самыми качественным считаются немецкие велосипеды».

“Спрос на велосипеды вырос”

По словам предпринимателя, несмотря на кризис в стране, спрос на велосипеды вырос:

«Спрос вырос. Покупают велосипед и для здоровья, и как транспортное средство. Это дешевый вид транспорта. Предположим, что ты садишься в свой автомобиль и едешь на рынок. Нужен бензин, а значит и деньги. Зато велосипед не требует никаких затрат, это помощь семейному бюджету».

Смотрите также: Что принесут экономике Азербайджана изготавливаемые в Исмаиллы велосипеды?

В Астаре имеется магазин запчастей для велосипеда. Владелец магазина Адыль Мирзоев говорит, что это единственный в этом регионе специализированный магазин по продаже запчастей для велосипедов:

“Велосипед полезен и для здоровья, и для кармана”

«Раньше такого магазина не было. В течение 12-13 лет я продавал велосипеды. После того, как велосипеды подорожали, стал продавать запчасти. Велосипед полезен и для здоровья, и для кармана. Бывают и такие, которые приходят ко мне по совету врачей. Спрашивают, какой велосипед купить».

По словам предпринимателя, через 3-4 года число пользующихся велосипедом вырастит в 2-3 раза. Он считает, что велосипед – это транспорт на все времена.

“İSMA BİKES”

Когда президент совершил в августе прошлого года поездку в Исмаиллинский район, он принял участие в открытии завода “İSMA BİKES” по производству велосипедов.

Предприятие оснащено оборудованием производства Болгарии, Дании, Нидерландов, Китая и Турции. По предоставленной информации, производительная мощность завода должна была составить до 30 тысяч велосипедов в год. Там предполагалось производить велосипеды 5-ти видов. Однако в настоящее время завод бездействует.